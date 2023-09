«Medici stressati e pagati male» 

«Le azioni messe in campo per colmare la carenza di medici di medicina generale sono del tutto insufficienti, bisogna fare di più per spingere i giovani colleghi ad andare nel territorio. Ci sono ventimila sardi senza assistenza di base, un grave problema in molti centri dell’interno, ma anche a Cagliari ci sono difficoltà, nonostante qualcuno dica che ci sono tanti posti disponibili. I medici sono quasi tutti massimalisti, quelli che sono andati in pensione negli ultimi anni sono più di quelli subentrati, inoltre se un paziente abita in piazza San Michele non può avere il dottore a La Palma, a maggior ragione se si tratta di un anziano», dice Emilio Montaldo, presidente dell’Ordine dei medici.

Comunque, c’è un calo delle vocazioni.

«Certo, ed è comprensibile. Partiamo dalla prima cosa: il trattamento economico. Un giovane medico che si affaccia alla professione deve aprire un ambulatorio, sostenere spese ingenti ogni mese, affitto, bollette, pagare un collaboratore. Alla fine lo stipendio netto non è certo all’altezza del ruolo, dei sacrifici, dell’impegno profuso».

Esistono gli “incentivi” per andare nelle zone disagiate.

«E sono pochissimi quelli che comunque ci vanno, giustamente dico io. Qualcuno sostiene che i medici devono anteporre gli interessi della collettività a quelli personali, ma io rispondo che non siamo più ai tempi di Cosmo e Damiano, i medici martiri. Abbiamo storie recenti di medici che si sono avventurati in posti che non conoscevano, e poi si sono dimessi dopo poche settimane. Si sono trovati con arretrati di lavoro spaventosi, cittadini infuriati, nessun aiuto, e sempre condizioni economiche inadeguate. Magari bisognerebbe offrire servizi, come ad esempio l’ambulatorio gratis, o un supporto per le pratiche amministrative».

Ecco, un altro handicap è la burocrazia insostenibile.

«Scartoffie, pratiche, prescrizioni, codici: sapete quanto tempo sprechiamo con queste cose, negandolo alla cura del paziente? Prima, per dire, per l’assegnazione di ausili sanitari il paziente andava al distretto e faceva tutto lì, adesso ogni cosa ricade su di noi. Una spending review feroce, il mancato rinnovo del personale, quindici anni di definanziamento, che prosegue, hanno smantellato il sistema sanitario nazionale».

Molti medici stanno lasciando il pubblico per andare nel privato.

«Molti medici si stanno licenziando dagli ospedali per diventare “gettonisti”, guadagnano molto di più e fanno turni umani. E questa anomalia presto la vedremo anche per i medici di medicina generale. E molti professionisti si stanno trasferendo nelle strutture private per gli stessi motivi. Intendiamoci, noi siamo per un servizio pubblico, uguale accesso alle cure per tutti i cittadini, i diritti garantiti dall’articolo 32 della Costituzione. Ma se le condizioni e il trattamento sono diventati umilianti, mortificanti, la scelta di fuggire dal pubblico è comprensibile. E chi ci rimette in fin dei conti sono soltanto i pazienti».

Cosa pensa del progetto di costruzione del nuovo ospedale di Cagliari?

«Chi può pensare che in Sardegna un nuovo ospedale possa vedere la luce prima di dieci/quindici anni? Ben venga una nuova struttura, ma nel frattempo è necessario rendere super efficienti quelli che ci sono. Invece cosa hanno fatto? Hanno diviso il Microcitemico dal Brotzu e dall’Oncologico – adesso in parte hanno reintegrato, l’Oncoematologia pediatrica – creando disagi enormi, con decisioni politiche che non hanno minimamente tenuto conto di tutti gli aspetti dell’assistenza ospedaliera. Adesso hanno progettato la piastra del Brotzu, che sarà grande un terzo della superficie attualmente occupata dall’ospedale, quale sarà il suo destino?»

Dopo un primo stop annunciato, poi hanno detto che la porteranno avanti.

«Che lo facciano sul serio però. Ripeto, bisogna investire in quello che c’è, come si fa a progettare un nuovo ospedale quando al Businco non abbiamo una Radioterapia oncologica efficiente, ci sono macchine obsolete, che costringono i malati di tumore ad andare fuori per curarsi?».

Le macchine le stanno sostituendo.

«Sì, ora. Forse sarebbe dovuta essere una priorità due anni fa, o no?».

Adesso c’è un grande fermento, incarichi, reparti, nomine, ci si “organizza” per il prossimo futuro.

«Un giro pazzesco. Il politico, da qualunque parte sta, dovrebbe pensare prima di tutto al bene della comunità, poi alle poltrone e a gli incarichi da dare agli amici, e agli amici degli amici. Invece non succede, e piuttosto che realizzare qualcosa il cui merito potrebbe ricadere su chi verrà dopo, si preferisce star fermi. Le elezioni imminenti rappresentano una minaccia in generale, e per la sanità in particolare».

RIPRODUZIONE RISERVATA