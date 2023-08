Medici stranieri, 150 domande dai camici bianchi della Giordania 

L’appello dalla Sardegna è partito a maggio scorso e già si conta la disponibilità di 150 medici giordani e diverse decine di professionisti tunisini, marocchini, argentini e di altri Paesi del Sud America. Tutti pronti a lavorare nell’Isola, dove è sempre più difficile garantire le cure e l’assistenza negli ospedali, nei poliambulatori, nella medicina di base e pediatrica drammaticamente a corto di camici bianchi.

I soldi destinati

Alla soluzione di quella che l’assessore Carlo Doria ha definito «di lungo periodo», e cioè la speranza di un’infornata di giovani medici formati nei corsi e nelle scuole di specializzazione degli Atenei sardi (sempre che non scappino); per garantire il servizio in un momento come questo è obiettivamente necessario affiancare misure d’emergenza. È ciò che si fa in altre regioni, si procede al reclutamento dei pensionati, agli incarichi provvisori nelle sedi vacanti per gli specializzandi in pediatria, e appunto all’assunzione di medici stranieri. Procedura, quest’ultima, per cui è stato previsto un fondo di sei milioni di euro da assegnare alle aziende sanitarie. Una misura – aggiunta, tra le altre, agli incentivi per i medici e operatori che (a trovarli) scelgono di lavorare negli ospedali di sedi disagiate e al fondo per l’accordo integrativo dei medici di medicina generale – inserita negli emendamenti al collegato alla Finanziaria presentati dalla Giunta e approvati la settimana scorsa in Consiglio regionale.

Arrivate le domande dei candidati, spetta alla Regione e alle aziende sanitarie valutare i titoli e decidere, in base alla specializzazione del candidato, se procedere o no all’assunzione. «È una procedura di reclutamento straordinaria, secondo le modalità stabilite dal decreto Cura Italia, articolo 13, e dal decreto medici ucraini», spiega Foad Aodi, presidente dell’Amsi, l’associazione dei medici di origine straniera in Italia.

Una rete in cento Paesi

Come sodalizio di stampo sindacale che riunisce e tutela i medici stranieri iscritti all’Ordine in Italia, quelli che già lavorano nel nostro Paese e quelli che vorrebbero lavorarvi, l’Amsi - che può contare su una rete presente in cento Paesi - opera in collaborazione con le Regioni. «Ma attenzione, noi non diamo medici a gettone; non siamo un’agenzia di lavoro, le quali, purtroppo, stanno crescendo come funghi. In un momento di grave difficoltà del servizio sanitario nazionale, noi facciamo semplicemente la nostra parte per sostenere le Regioni e aiutarle a garantire il servizio».

Le chiusure scongiurate

Da gennaio 2022, sottolinea, «in Italia abbiamo scongiurato la chiusura di più di 250 servizi di strutture sanitarie pubbliche e private. Aiutiamo le Regioni perché mancano i medici, lavoriamo tutti per il servizio sanitario pubblico». Puntualizzazione che precede un avviso: «Quel che non accetto sono le dichiarazioni superficiali e i pregiudizi sui medici stranieri. Non si può dire che non hanno titoli o che mancano di preparazione». Fondatore dell’Amsi nel 2000, da due decenni consigliere dell’Ordine dei medici della Capitale, direttore sanitario di diverse strutture, docente dell’Università di Tor Vergata e della Sapienza, il professor Aodi - palestinese, in Italia dal 1982, studi e carriera a Roma - tiene il punto. «I medici stranieri devono essere trattati come professionisti di serie A al pari degli italiani. Se hanno i titoli, gli stessi anni di preparazione, conoscono la lingua e la cultura sanitaria italiana noi li sosteniamo».

Le ragioni di chi arriva

La maggior parte, spiega, «vogliono venire in Italia per fare un’esperienza all’estero. C’è comunque anche il vantaggio economico, perché, per la maggior parte di loro, rispetto agli stipendi del Paese di provenienza qui il trattamento è superiore». Non rubano il posto di lavoro a nessuno, ricorda Foad Aodi. «In Italia, purtroppo, c’è il fuggi fuggi dalla sanità pubblica per via di turni massacranti, stipendi bassi, mancata valorizzazione». Una fuga che sta prosciugando gli organici di ospedali e servizi, alla quale si aggiunge la mole di pensionamenti e il deserto delle scuole di specializzazione.

«Un disastro, e questo per responsabilità della politica che negli ultimi 15 anni non ha fatto una programmazione».

