«Medici specializzandi dalla Penisola» 

«Sfruttare l’Autonomia regionale per arginare le criticità legate alla carenza di medici in Sardegna». Parte da qui, il neo assessore alla sanità, Armando Bartolazzi, per risolvere un problema che l’Isola si trascina da anni. «Ho pensato, inizialmente, di agire sui medici di medicina generale, permettendogli di accedere alle scuole di specializzazione fuori borsa, cioè su posti aggiuntivi», ha detto l’esponente della Giunta Todde che ieri, in assessorato, ha incontrato le associazioni sindacali dei medici di Medicina generale per fare il punto sulle criticità del settore.

«Ciò consentirebbe ai medici di base, chiaramente ai più giovani, 32-35 anni, appena formati, di potersi specializzare, cosa che nel resto della Penisola oggi è preclusa. La proposta qual è? È quella di offrire a questi giovani colleghi, la possibilità di specializzarsi in Sardegna, a patto che ci sia da parte loro l’impegno a lavorare sul territorio per almeno 4-5 anni o comunque per tutta la durata del corso di specializzazione». È una proposta molto intelligente, ha commentato Umberto Nevisco, presidente regionale Fimmg, «ma va studiata con attenzione. Il fatto che l’assessore ne abbia voluto discutere insieme a noi, crediamo sia l’approccio migliore per lavorare bene e provare a risolvere il problema».

L’assessore Bartolazzi ha parlato anche del rischio di commissariamento della sanità sarda: «La situazione non è drammatica, ieri c’è stata una riunione dove abbiamo messo di fronte Ares, Asl e direzioni generali. I dati richiesti dal Ministero ci sono, vanno ancora elaborati. Non saremo in grado sicuramente per il 28 maggio, data fissata per l’ulteriore scadenza della consegna dei documenti finanziari definitivi, ma verosimilmente con una proroga di un paio di settimane saremo in grado di chiudere almeno i bilanci del 2022». Secondo l’assessore alla Sanità, la mancata trasmissione dei dati, «può essere riconducibile a problemi tecnici, perché prima tutto era fatta da Ats, ma quando Ats è stata smembrata quelle competenze di bilancio si sono in parte disperse».

RIPRODUZIONE RISERVATA