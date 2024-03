Medici palestinesi picchiati e umiliati nella Striscia di Gaza 

Tel Aviv. Da Gaza emerge un nuovo episodio che racconta la crudezza della guerra tra Israele e Hamas. Un video diffuso dalla Bbc mostra un gruppo di palestinesi detenuti dai soldati dopo un raid all’ospedale Nasser costretti a spogliarsi. Tra loro anche dei medici che hanno denunciato di essere stati picchiati e umiliati. Immagini “scioccanti”, secondo il ministro degli Esteri britannico David Cameron, che ha chiesto conto dell’accaduto alle autorità dello Stato ebraico. Il protrarsi del conflitto alimenta poi le tensioni ben oltre la Striscia, arrivando fino a Gerusalemme. Israele, per evitare violenze durante il Ramadan, ha vietato la preghiera del venerdì nella Spianata delle Moschee a tutti i palestinesi sotto i 55 anni. Immediata la protesta della Giordania, che è custode dei luoghi santi musulmani. Con queste restrizioni, ha avvertito Amman, «si gioca col fuoco».

Le immagini dei medici detenuti a Gaza pubblicate dall’emittente britannica sono state girate dopo un raid israeliano dello scorso 15 febbraio in uno dei principali ospedali della Striscia, ritenuto un covo di miliziani di Hamas. Si vedono numerose persone con indosso soltanto le mutande, in ginocchio, mani sopra la testa, mentre un soldato porta una barella con un uomo apparente colpito alla testa. Al video segue la testimonianza di tre medici, che raccontano di essere stati ripetutamente percossi dai militari e di essere rimasti detenuti per giorni. L’Idf non ha commentato i resoconti, ma ha escluso che il personale medico abbia subito danni. Secondo i media americani Joe Biden, sempre più insofferente con Benyamin Netanyahu, prenderà in considerazione la possibilità di limitare gli aiuti militari nel caso di un’invasione su larga scala di Rafah.

