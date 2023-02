«Medici nelle sedi disagiate, il no è una sconfitta per tutti»  

L’assessore è amareggiato: «A nulla è valso il mio appello, in cui ho sottolineato che era necessaria la coesione di tutte le sigle della medicina generale regionale per dare una risposta unitaria al bisogno delle popolazioni che oggi vivono una condizione emergenziale senza il medico curante. Questa vicenda lascia in bocca il sapore amaro della sconfitta perché l’accordo sottoscritto solo da una parte dei sindacati non ha valore legale a cui dare corso».

L’obiettivo era quello di dare risposte a chi vive nei paesi dove non c’è un medico di base, cercando di ridistribuire le risorse – i camici bianchi, che sono oggettivamente pochi – dalle città, dove i cittadini possono scegliere, alle “periferie”, dove invece è impossibile perfino avere una ricetta per un farmaco. L’assessore alla Sanità Carlo Doria nei giorni scorsi ha chiamato i sindacati e proposto loro un accordo che cambia il rapporto ottimale medico/paziente negli ambiti più popolati (tra l’altro una misura che stanno adottando diverse regioni). Risultato: l’intesa è saltata, perché due sigle hanno firmato (Snami e Cisl medici) e altre due (Fimmg e Smi) no.

L’appello

L’assessore è amareggiato: «A nulla è valso il mio appello, in cui ho sottolineato che era necessaria la coesione di tutte le sigle della medicina generale regionale per dare una risposta unitaria al bisogno delle popolazioni che oggi vivono una condizione emergenziale senza il medico curante. Questa vicenda lascia in bocca il sapore amaro della sconfitta perché l’accordo sottoscritto solo da una parte dei sindacati non ha valore legale a cui dare corso».

L’attacco

Ma Doria è anche infuriato, e attacca la Fimmg, che con il presidente Umberto Nevisco, ha argomentato il rifiuto di aderire al patto dicendo che «le sedi carenti del 2022 sono già deliberate e autorizzate dai comitati aziendali e regionale. L’assessore vuole introdurre la modifica con effetto retroattivo, e questo rischierebbe di scatenare anche diversi ricorsi di colleghi, e si bloccherebbe tutto».

L’assessore Doria non ci sta: «La misura è colma, oltre il danno c’è anche la beffa, è impensabile che si possa mistificare così la realtà. La verità è ben altra. Un primo accordo proposto, aveva previsto l’inserimento già nel bando 2022, in attesa di essere pubblicato, della modifica del parametro per dichiarare la sede carente di medici di medicina generale da un paziente ogni 1.000 abitanti a uno ogni 1.200 negli ambiti sopra i 16.000 residenti, pur consapevoli che avrebbe potuto stimolare il ricorso amministrativo di qualche medico di medicina generale che si sarebbe sentito privato della possibilità di scegliere una sede “urbana” rispetto a una più periferica».

Un rischio, quello dei ricorsi, preventivato e che Doria era disposto a correre, «perché l’interesse della comunità deve sempre prevalere rispetto a quello del singolo cittadino», ma per evitare, eventualmente, di ritardare i tempi, ha deciso «la modifica del parametro nel bando per il 2023. E nonostante questo, c’è stato il rifiuto di Fimmg e Smi».

La trattativa

Prosegue l’assessore: «Dalle dichiarazioni del dottor Nevisco in sede di trattativa sindacale, si è evinto che la decisione di non siglare l’accordo era stata presa in precedenza, in quanto non si prevedeva una trattativa economica. Trattativa economica che però non poteva esserci in quell’occasione, oltre a quanto previsto per le sedi disagiate e disagiatissime deliberato in Giunta nel 2022. Per altri benefici economici bisogna passare per il nuovo accordo integrativo regionale».

Conclude l’assessore: «In questa vicenda hanno perso tutti, i sardi a cui avremmo potuto dare una risposta, e i numerosissimi medici che con dedizione svolgono ogni giorno la loro professione che purtroppo, per alcuni, rappresenta invece un mero interesse economico che niente ha a che fare con i bisogni dei pazienti». (cr. co.)

