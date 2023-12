Medici in sciopero, stop alle visite: «Sanità al collasso»  

Un sardo su cinque, nell’Isola, ha rinunciato a curarsi perché non ha i soldi necessari per le visite a pagamento e per comperare le medicine. Inoltre la Sardegna è terzultima in Italia per garanzia dei livelli essenziali di assistenza erogati. Non solo, è anche la regione che ha riportato le conseguenze peggiori dopo la pandemia in relazione al numero dei decessi. Questi sono solo alcuni dei motivi che ieri hanno spinto centinaia di medici e operatori sanitari ad appendere –per un giorno - il camice al chiodo e aderire allo sciopero nazionale indetto da Cisl Medici, Aaroi-Emac e Fassid, Fvm.

Le voci

«Non abbiamo un’idea precisa di quante adesioni ci siano state, siamo vincolati dal dover assicurare i contingenti minimi. Abbiamo garantito solo le emergenze e le urgenze, ma non le visite di routine. Ci sono diversi colleghi e colleghe che avrebbero voluto protestare, ma proprio per garantire il servizio sono stati costretti a stare al lavoro pur sposando totalmente tutte le ragioni dello sciopero», spiega Gisella Carrucciu coordinatrice Fassid durante la conferenza stampa convocata ieri a Cagliari in via Ancona nella sede della Cisl.

A essersi fermati ieri, seppur a singhiozzo, sono stati i servizi sia ospedalieri che territoriali: quelli di radiologia diagnostica, di interventistica e ambulatoriale, la diagnostica di laboratorio, le prestazioni psicologiche nei consultori, nelle neuropsichiatrie infantili, nei centri di salute mentale, nelle oncologie, le prestazioni farmaceutiche in ospedale e sul territorio, e i servizi di igiene e sanità pubblica vaccinali.

Le carenze

«In un periodo storico in cui il disagio giovanile è in forte crescita, nei consultori e nelle psichiatrie infantili siamo davvero ormai ridotti all’osso», evidenzia Caterina Melis, psicologa ed esponente del sindacato Aupi, «abbiamo fortemente bisogno di interventi sul territorio, di prendere in carico la persona, ma purtroppo siamo condizionati dalle gravi carenze e non riusciamo a dare una risposta al disagio, alle difficoltà e alle fragilità che sono tangibili e palpabili nella società, soprattutto in quella più giovane».

Per la Cisl in campo medico, le cause del disastro sono legate a quattro fattori principali. «Sicuramente il numero chiuso, o programmato, nelle facoltà di Medicina e nelle scuole di specializzazione, è sottostimato», aggiunge Maura Orrù, segretaria Cisl Medici Cagliari, «questo ha portato negli anni a gravi carenze negli organici. Così come la ridotta retribuzione dei medici in Italia rispetto al resto d’Europa».

I tagli

C’è poi una situazione preoccupante in alcune strutture dell’Isola: «Abbiamo reparti ospedalieri chiusi e servizi accorpati. Ma le contromisure adottate dalle varie aziende hanno aggiunto criticità a un problema già abbastanza grave: sono, infatti, aumentati i carichi di lavoro così come i turni di guardia e le reperibilità sia notturne che festive. Per ovviare alla carenza di medici di medicina generale è stato notevolmente aumentato il numero di pazienti da prendere in carico, per cercare di ridurre le liste d’attesa della specialistica ambulatoriale, riducendo anche i tempi di visita da dedicare a ciascun paziente».

A preoccupare anche le manovre di bilancio nazionale e regionale: «È chiara la volontà della politica di favorire il dirottamento di ingenti risorse economiche dalla sanità pubblica a quella privata. Il mantenimento del tetto alle assunzioni di nuovo personale, l’assenza di misure per stabilizzare i precari non aiutano a uscire dalla crisi», conclude Gisella Carrucciu.

