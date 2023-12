Sarà a Roma, a piazza SS Apostoli, il fulcro delle manifestazioni organizzate in tutta Italia per lo sciopero nazionale dei medici, confermato dai dirigenti sanitari, infermieri, ostetriche e altre professioni sanitarie per il 5 dicembre. Il sit-in di Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing up contro la manovra inizierà alle 11,30.