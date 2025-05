«Medici in pensione, siamo preoccupati» 

Un altro medico di base va in pensione a San Sperate e la paura è che, anche stavolta, l’arrivo di un nuovo dottore diventi un miraggio. Sono i timori dei cittadini, ma anche dell’amministrazione comunale che si fa portavoce della situazione. «Ho manifestato la preoccupazione della comunità con una nota inviata alla Asl lo scorso 18 aprile», spiega il sindaco Fabrizio Madeddu. Basterà?

La protesta

La dottoressa Francesca Contini, medico di medicina generale, è ufficialmente in pensione dal primo maggio. «Come già tristemente constatato in precedenza con la mancata sostituzione del dottor Luigi Floris, medico di medicina di base e del dottor Luigi Satta, pediatra mai sostituito, la prospettiva che anche la dottoressa Contini (con i suoi 1500 pazienti) non venga sostituita con tempestività desta in noi profonda preoccupazione», continua Madeddu. «Comprendiamo le dinamiche, tuttavia, la mancanza di un “nuovo bando” per le assunzioni e di conseguenza la preoccupazione generalizzata riguardo la reiterata mancanza di un adeguato numero di medici di base, sta creando notevoli disagi ai nostri concittadini. I residenti di San Sperate sono costretti ad affrontare difficoltà nell’accesso all’assistenza sanitaria primaria, con conseguenti ripercussioni sulla loro salute e sul sistema sanitario nel suo complesso». La conclusione: «Confidiamo nell’attenzione e nella sensibilità dei direttori Asl e del distretto Area Ovest verso le esigenze del nostro territorio al fine di considerare con la massima urgenza la situazione e di adottare tutte le misure necessarie per garantire una rapida e adeguata sostituzione e la continuità dell’assistenza medica di base a San Sperate».

La situazione

«Anche noi ex pazienti di dottor Floris, che ogni 6 mesi dobbiamo fare il rinnovo col medico scelto in mancanza di un sostituto definitivo non siamo messi bene», spiega Beatrice Mattana, cittadina. «I miei genitori hanno scelto un altro medico e si sono ritrovati ad avere il dottore che non fa più ambulatorio in paese ma a Uta». Ma i racconti dello stesso tenore sono decine. Una situazione nota alla Asl che già in precedenza aveva reso nota la sua situazione: non c’è modo di “obbligare” i medici a scegliere San Sperate e per diversi motivi (non solo quello economico) spesso i professionisti scelgono la vicina Cagliari. «Forse occorrerebbe rivedere il sistema dei bandi, per rendere più appetibili destinazioni non cittadine, come San Sperate», aveva suggerito il sindaco Madeddu nel 2022.

