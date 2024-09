Medici in pensione, pazienti nei guai 

Il problema della carenza di medici di base sembra destinato ad aggravarsi a breve per i cittadini guspinesi. Dopo le recenti dimissioni di Francesco Vargiu, che comunque continua a dare una mano compilando le ricette per i pazienti, la situazione si complica ulteriormente: dopo quarant’anni di servizio, domani sarà l’ultimo giorno di lavoro per Giovanna Albina Tuveri. I pazienti senza un medico di base, in paese, saranno circa seimila. La Asl cerca soluzioni e nel mentre insorge la protesta verso un diritto, quello alla salute, sancito dalla Costituzione.

L’allarme

La situazione è diventata critica perché molti camici bianchi sono andati in pensione contemporaneamente. A novembre i medici in servizio in paese saranno rimasti in quattro. La situazione si somma alla generale carenza di medici a livello nazionale ed è stata oggetto, nello scorso Consiglio comunale, dell’ennesima interrogazione del gruppo di minoranza Impari. Simona Cogoni ha specificato che la soluzione non è in mano agli enti locali ma è necessario dare inizio ad una battaglia che unisca i Comuni del territorio. «La questione non interessa solo Guspini e dobbiamo farci sentire, così come si fa per altre tematiche, per chiedere un cambio di rotta, un messaggio che arrivi a livello nazionale. Le istituzioni devono essere in prima linea». Cogoni ipotizza che «togliere il numero chiuso nelle facoltà di Medicina ed implementare le figure che operano assieme ai medici di base, come infermieri e amministrativi», potrebbe giovare alla drammatica situazione. «Ben vengano gli Asap ma vista la grande quantità di persone che usufruiscono di questo servizio, il tempo che si dedica al singolo paziente è minimo e insufficiente».

L’amministrazione

Anche il sindaco, Giuseppe De Fanti, è consapevole della problematica. «La preoccupazione per la carenza dei medici di base è tanta e abbiamo le stesse perplessità dai cittadini. La situazione è drammatica e per fortuna gli Asap cercano di tamponare il problema per chi non ha un medico di base».

Le soluzioni

La Asl ha subito preparato una manifestazione di interesse per la sostituzione di Vargiu, dimissionario, e ha inviato ad Ares la documentazione per la pubblicazione, mentre non si conosce ancora la tempistica per la sostituzione della futura pensionata. «Nel frattempo - specifica l’Azienda sanitaria locale - i pazienti non rimarranno senza medico, potranno rivolgersi all’Asap. La Asl è consapevole dei disagi che vivono i pazienti a causa della situazione della medicina generale non solo nel territorio del Medio Campidano ed è continuamente alla ricerca di soluzioni per gli assistiti. Sforzi continui che hanno portato alla risoluzione nelle situazioni a Serramanna e Pabillonis. Siamo fiduciosi di trovare una soluzione anche per Guspini».

