Medici in pensione nel 2024 La Asl: «Nessun problema» 

L'emergenza provocata dalla mancanza del personale sanitario preoccupa anche Gonnosfanadiga dove tre medici su quattro andranno in pensione entro il marzo del 2024. Il paese, già nel caos per la mancanza del pediatra dopo il trasferimento del dottor Mario Moi, si trova così ad affrontare l'incognita dei prossimi mesi. Igino Pisu, direttore del distretto sanitario di Guspini, assicura: «Per quanto riguarda la situazione dei medici di medicina generale di Gonnosfanadiga attualmente non si riscontrano problemi. A metà agosto andrà in pensione una dottoressa e c’è già una sostituta che prenderà il suo posto».

Il sindaco di Gonnosfanadiga, Andrea Floris, spiega: «Dei tre medici, forse qualcuno potrebbe ripensarci e accettare di rimanere, grazie alla legge che permette di restare in attività fino a 72 anni. Il disagio non riguarda solo il nostro paese poiché il problema è a monte, nella gestione governativa che ha imposto 25 anni fa il numero chiuso all’università». Conclude il sindaco Floris: «Stiamo subendo questa situazione ma mancano i medici, ci stiamo impegnando e stiamo lavorando affinché tutto proceda per il meglio altrimenti opteremo per una modifica al sistema d’assistenza non più attraverso il medico di base ma con gruppi di medici che girano nei vari paesi per garantire l’assistenza di base».

