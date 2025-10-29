Medici in pensione, l’Asl fa dietrofront 

È durato appena cinque giorni il pensionamento dei sette medici (cinque di base e due pediatri) a cui giovedì scorso era stato revocato l’incarico per la sostituzione con i nuovi medici nominati da Ares. Martedì infatti i professionisti hanno ricevuto la “revoca della revoca” con la richiesta del ritorno in servizio.

Il dietrofront

Così i pazienti che nei giorni scorsi erano stati costretti a cambiare medico in tutta fretta dopo avere saputo senza preavviso che i medici che li seguivano da anni non c’erano più, si sono ritrovati disorientati e confusi e molti sono corsi al poliambulatorio Asl in via Turati per chiedere ritornare con i loro medici di famiglia.Come era nell’aria fin dall’inizio, anche se questo non trova conferma dagli enti interessati, alla fine alcuni dei quasi diecimila pazienti che dovevano effettuare il cambio si sarebbero probabilmente trovati senza medico: questo perché tra le nuove nomine di Ares figurano anche dei corsisti che non possono prendere per legge più di mille pazienti, contro i 1500 dei “massimalisti”.Con il reintegro, pare per i prossimi due anni salvo altre nomine prima, il problema dovrebbe essere quindi risolto.

Caos e rabbia

A restare è la rabbia dei pazienti che non sanno bene come comportarsi e che anche nei prossimi giorni continueranno ad affollare gli uffici e le farmacie.«Avevo saputo che il mio medico doveva andare in pensione», dice Renzo Pibiri, «quindi ne ho subito scelto un altro per evitare disagi. Poi il mio medico ci ha fatto sapere che la revoca era stata revocata. Adesso devo capire se posso ritornare con lui».Dopo essersi sobbarcato due file agli sportelli ecco Alessandro Piludu: «Saputo che il medico mio e di mia moglie era andato in pensione, ho fatto il cambio online. Per me ci sono riuscito subito per mia moglie no, così sono corso qui all’Asl dove mi hanno detto che mia moglie poteva stare col vecchio medico perché non andava più in pensione. Così ho cambiato di nuovo anche io. Il nuovo medico in pratica mi è durato un giorno». Adirato anche Massimiliano Paulis: «Ho cercato in tutti i modi di collegarmi al sito e non ci sono riuscito. Sono venuto qui e mi hanno detto che il medico non andava più in pensione. Ho perso una mattina di lavoro, ma alla fine comunque l’ho cambiato con una dottoressa giovane per evitare altri disagi». Il medico lo ha cambiato anche Settimio Mercurio «e adesso scopro che invece è stato reintegrato e non va più in pensione».

L’Asl

«Da un’attenta rivalutazione – spiegano dall’Azienda sanitaria – è stato deciso da parte della direzione generale e di distretto, di mantenere in essere ancora questi contratti così anche da venire incontro ai bisogni dei pazienti in una logica di continuità terapeutica, così questo passaggio nei prossimi anni e nei prossimi mesi, avverrà gradualmente». Detto questo, «i medici reintegrati rimarranno in essere fino alla nomina di altri. L’Asl, sempre tenuto conto di quello che deve stare dentro una normativa vigente, sta mettendo in atto tutte le attività per garantire comunque l’assistenza ai pazienti, che non rimarranno scoperti, c’è la copertura territoriale garantita a tutti».

