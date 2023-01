Medici in fuga dall’ospedale 

Il nido è circondato di polemiche, con Simona Demurtas (40), vicesindaco di Jerzu, in dolce attesa, in prima linea nella battaglia per la riapertura del punto nascita. «L'atto aziendale dell’Asl Ogliastra, che classifica Pediatria, Ostetricia e Ginecologia come strutture complesse, rimane un documento senza alcun valore se privo dei medici. Noi, che in Ogliastra abbiamo scelto di vivere, abbiamo bisogno dei servizi primari, perché la situazione non è più sostenibile». Sa già che a marzo dovrà raggiungere Cagliari o Nuoro per mettere al mondo il suo secondogenito. «Si parla tanto dei numeri in crescita all'ospedale di Nuoro, ma si omette il dettaglio che da un anno è chiuso il punto nascita di Lanusei. Noi mamme, insieme al comitato “Giù le mani dall'Ogliastra”, stiamo organizzando nuove, clamorose forme di protesta, per far sì che non cali l’attenzione sulla situazione nella quale versa la sanità ogliastrina».

Due dei 9 medici anestesisti in servizio all’ospedale di Lanusei hanno presentato le proprie dimissioni. Come loro ha chiesto di andar via anche una pediatra dal reparto che, più di ogni altro, paga la cronica carenza di personale. Il nido è chiuso da quasi un anno, i nascituri ogliastrini vanno a ingrossare i numeri dei parti degli ospedali di Nuoro e Cagliari e il territorio è pronto alla mobilitazione. Il comitato spontaneo “Giù le mani dall’Ogliastra” promuove una nuova azione di protesta e gli amministratori locali ritengono maturi i tempi per un incontro con Andrea Marras e Carlo Doria, manager dell’Asl Ogliastra e assessore regionale della Sanità.

Situazione allo stremo

Attualmente nel reparto di Anestesia lavorano 9 medici (compreso il primario) più 2 specializzandi, uno dei quali fresco di debutto al Nostra Signora della Mercede. A stretto giro resteranno 7 i professionisti in pianta stabile perché 2 hanno fatto arrivare la lettera di dimissioni sul tavolo della direzione. «Siamo molto preoccupati», ammette Davide Burchi, 44 anni, sindaco di Lanusei. L’ulteriore indebolimento dell’organico rischia di provocare un effetto domino. «Anestesia è un reparto centrale nel sistema e senza il suo completo funzionamento - aggiunge Burchi - ne risentirebbero anche gli altri reparti. Stiamo assistendo a un progressivo declino neanche troppo lento».

L’Azienda

«Quando dei medici si dimettono è sempre una brutta notizia - spiega la Asl - e questo può accadere nonostante gli sforzi che abbiamo fatto sino a ora per assumere nuovi professionisti. Nel reparto di Anestesia, ad esempio, nelle ultime settimane sono arrivati due specializzandi e un’altra anestesista specializzata (già specializzanda) prenderà servizio dal primo febbraio. Inoltre - conclude - grazie alla convenzione per le consulenze di anestesisti in fase di rinnovo con l’ospedale Brotzu di Cagliari, avremo a disposizione altri medici che rafforzeranno la struttura».

