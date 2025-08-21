Medici in fuga dalla sanità pubblica 

La dottoressa Annalisa Agus, pediatra di Mandas, è solo l’ultima in ordine di tempo tra i camici bianchi che lasciano il Servizio sanitario nazionale. Medici travolti da un’insostenibile mole di lavoro e sull’orlo dell’esaurimento nervoso (lei aveva in carico quasi mille piccoli pazienti) che presentano le dimissioni per emigrare all’estero (i più giovani), per dedicarsi alla libera professione o lavorare nella sanità privata. Un fenomeno emerso in tutta Italia, da Nord a Sud, e la Sardegna non fa certo eccezione. Lo scorso gennaio, il ministero della Salute ha rilevato che in Italia, dal 2016, il numero di medici che si sono dimessi dal servizio sanitario nazionale è triplicato: erano 1.564, nel 2022 ben 4.349. Un numero in continuo aumento, tanto che nel 2024 l’Anaao-Assomed, il maggiore sindacato dei medici e dirigenti ospedalieri, ha stimato in 7mila i camici bianchi che si sono uniti alla grande fuga. Numeri impietosi, ai quali si aggiungono le oltre seimila defezioni registrate tra gli infermieri, con un ulteriore vuoto che pesa sull’efficienza del servizio sanitario pubblico.

Un disastro annunciato

Salvatore Manca, componente del direttivo nazionale Simeu (Società italiana della medicina di emergenza-urgenza), sottolinea, «il vuoto di programmazione sanitaria degli ultimi decenni che ha portato a questa situazione. È vero, è successo in tutta Italia, ma qui in Sardegna la carenza di medici è stata accentuata dall’insularità, legata alle insufficienti iscrizioni all’università e al fatto che, col numero unico nazionale, arrivano molti studenti dalla Penisola i quali, una volta formati e specializzati, vanno via». Sicché, tra i limiti della formazione, il crescente numero di pensionamenti e le mancate assunzioni, le piante organiche dei reparti ospedalieri sono al minimo. «La mole di lavoro è elevata anche per via del disastro dell’assistenza nel territorio: mancano medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con molti paesi scoperti e un aumento smisurato del massimale e delle prestazioni per chi è al lavoro. A questo si aggiungono le molte postazioni scoperte di guardia medica e le tante del 118 trasformate da medicalizzate in infermieristiche; il che, e in Sardegna lo vediamo ancor più d’estate, finisce per riversarsi tutto sui pronto soccorso già in sofferenza, dove al personale accade di restare in turno anche più di dodici ore perché magari non arriva il cambio».

L’emorragia continua

Per questo i medici scappano. «Una fuga che in Sardegna si registra non solo nel settore dell’emergenza-urgenza ma in tutti i reparti ospedalieri», puntualizza Manca. «La gente va dove si viene retribuiti meglio e dove si può tornare a respirare». È ciò che dice anche Emilio Montaldo, presidente dell’Ordine di Cagliari. «I medici devono poter fare il loro lavoro in serenità. Non gli si può chiedere di sacrificare la salute e la vita».

La rete da creare

Scelgono le dimissioni non solo i medici ospedalieri, tanti i camici bianchi del territorio, e la scelta della dottoressa Agus rivela che il malessere riguarda anche i pediatri. «È così», conferma Luigi Mascia, primario di Chirurgia pediatrica del Brotzu e segretario del sindacato Cimo Fesmed. «Una cosa è assistere 500 pazienti, altro è quello che sta succedendo adesso. Conosco colleghi che assistono 1.200 bambini, tutta gente che ha quattro, cinque ambulatori in paesi diversi. E in luoghi dove non ci sono ospedali vicini e dove vengono continuamente chiamati anche per un poco di febbre». Ciò che va fatto immediatamente, avvisa, «è potenziare il territorio per dare un supporto minimo adeguato, almeno per la colica biliare e la febbre del bambino. Inoltre occorre far lavorare gli specializzandi, mandarli negli ospedali periferici, garantendo loro però la protezione di un tutor, degli specialisti dei grandi ospedali che potrebbero ruotare a turno per insegnare il mestiere ai giovani». Lui si dice disponibile. «A me è capitato di andare a Lanusei, di domenica e in agosto».

La riorganizzazione

Osama Al Jamal, segretario della Federazione italiana medici pediatri, conferma che «l’eccesso di lavoro c’è, e anche la burocrazia è tanta. La situazione però dovrebbe presto migliorare, intanto perché col nuovo bando arriveranno almeno altri dieci colleghi. Stiamo poi lavorando al nuovo accordo integrativo regionale che riorganizza il territorio in maniera più adeguata, speriamo di concludere entro settembre».

