Medici in fuga dal pronto soccorso 

Il pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria è sempre più in sovraccarico di lavoro e la situazione diventa sempre più difficile con la diminuzione dei medici in servizio passati da 8 a 6 per coprire turni di lavoro durante le 24 ore. Con il personale in fuga aumenta lo stress da lavoro e in alcuni orari sono notevoli anche i carichi delle emergenze. Un medico è andato via a settembre, un altro nelle scorse settimane: la pianta organica è ormai ridotta all’osso.

La protesta

«La contrazione del personale medico in pronto soccorso è drammatica – dice Monica Secci della Cgil - e ora si rischia la chiusura. La Asl del Medio Campidano non ha recepito le nostre richieste e anche l’arrivo di medici stranieri non si risolve il problema perché non conoscono la lingua. Purtroppo si sta andando verso una gestione privata della sanità. La contrazione organica del personale non permette il rispetto anche della sicurezza dei luoghi di lavoro, di conseguenza non garantisce la sicurezza degli stessi pazienti nonché della popolazione».

È preoccupato per la contrazione del personale anche Giampaolo Mascia, segretario provinciale del sindacato Fials: «La situazione del pronto soccorso è ormai insostenibile e il rischio concreto e che non si riescano a coprire tutti i turni delle 24 ore con una limitazione del servizio è un disagio che andrà a ricadere su tutta la popolazione di un territorio di circa 150mila abitanti. I medici in servizio sono costretti a turni massacranti e stanno al lavoro anche 12-15 ore di seguito. In più la carenza di medici interessa anche altri reparti e crea una notevole situazione di stress anche tra gli infermieri e gli oss. Ci domandiamo che cosa sta facendo la direzione della Asl del Medio Campidano per risolvere questo problema. Non siamo a conoscenza delle eventuali soluzioni proposte».

L’azienda

La direzione della Asl del Medio Campidano deve fare i conti con un problema che interessata tutta la sanità italiana: «La situazione dei medici nel Medio Campidano – fa sapere la direzione della Asl – non è diversa da quella del resto d’Italia: c’è una carenza di personale in tutto il paese e come tale si ripercuote nella medicina generale, sui reparti ospedalieri e sul pronto soccorso. Sembra imminente l’arrivo di medici stranieri che serviranno per risollevare il personale dell’ospedale, in particolare nei reparti di pediatria e chirurgia».

