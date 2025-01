Medici in fila per l’ospedale 

Sembrano lontani i tempi in cui nessun medico sceglieva Lanusei. Ora ci sono ottantadue candidature per 26 posti. Piovono richieste per ricoprire incarichi nella sanità ogliastrina in debito d’ossigeno proprio per la cronica carenza di medici. Tredici pediatri ambiscono a lavorare da queste parti, sebbene non sia scontato che tutti siano destinati al reparto del Nostra Signora della Mercede dove non si nasce da tre anni, ufficialmente per mancanza di medici. Si accende la speranza anche per rivitalizzare Cardiologia, altro reparto a mezzo servizio: sono addirittura 24 gli specialisti che hanno preso parte al bando pubblicato lo scorso 29 novembre da Ares.

I numeri

Tredici i candidati per 4 posti in Pediatria, 19 per Ginecologia e ostetricia a fronte di 3 posti. Due i posti in Radiologia: se li giocano 14 professionisti. Per potenziare Cardiologia sono 4 i posti messi a concorso da Ares, con 24 candidature arrivate entro i termini del 29 dicembre. Bene ma non benissimo per Medicina d’emergenza e urgenza: una la candidatura per 3 posti. Più o meno come in Oncologia dove per due posti disponibili si è fatto avanti un solo medico.

Abbondano le candidature nell’area Igiene, epidemiologia e sanità pubblica: 8 candidati per 3 caselle da riempire. In perfetto equilibrio Nefrologia e dialisi: 2 candidature per altrettanti posti. L’unico neo è Chirurgia: a fronte di 3 posti disponibili nessuno ha manifestato interesse.

Eppure il reparto, in virtù dei numeri diffusi dall’Asl Ogliastra, è il manifesto dell’eccellenza con 800 interventi effettuati tra il 2022 e il 2024. Tutti pazienti arrivati in Ogliastra per sottoporsi a interventi di diversa natura, come chirurgia addominale maggiore in urgenza ed elezione, servizio litotrissia, interventi di parete addominale, endocrinochirurgia, chirurgia urologica.

Le reazioni

Commenta con soddisfazione i numeri delle candidature Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd: «Ci sono persone dietro i numeri, e professionisti pronti a lavorare nel nostro ospedale. Noi siamo fiduciosi, con buone speranze per l’anno che viene». Confida in tempi stretti Davide Burchi, sindaco di Lanusei: «È positivo l’interesse per la nostra struttura. Ciò che chiediamo - afferma il primo cittadino - è che le procedure concorsuali si concretizzino quanto prima».

