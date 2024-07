Medici in affitto, nuovo colpo di scena: «Gara da rivalutare» 

Metti i medici in affitto, togli i medici in affitto. Anzi, no: diteci dove servono, con urgenza. Sembra cambiare ogni 24 ore l'orientamento dell'assessorato regionale alla Sanità sull'utilizzo dei camici privati, al costo di 85 euro l’ora, nei pronto soccorso di undici ospedali della Sardegna. L’unica certezza è che il personale al momento disponibile non basta e il sistema di emergenza-urgenza isolano rischia il collasso. Intanto fra Ares (Azienda regionale per la salute), aziende sanitarie e uffici governati da Armando Bartolazzi è in corso un fitto scambio di comunicazioni ufficiali che permette a Fratelli d’Italia, partito all’opposizione, di avere gioco facile nella critica. Paolo Truzzu e Corrado Meloni attaccano: «Regna una confusione da record e si cerca di scaricare tutto sui dirigenti, ma il problema è la politica». Dalla Regione parlano di «incomprensioni sulle modalità di proroga, risolte in seguito a interlocuzioni con Ares e direttori generali delle aziende sanitarie». L’assessore, è la difesa, «non ha mai sospeso la procedura: ha solo preso atto che potevano esserci difficoltà tecnico-amministrative».

Il reclutamento

A fine maggio sembrava tutto a posto: il 28 di quel mese Ares ha bandito una manifestazione d’interesse per il reclutamento di medici in affitto. Società private erano chiamate a fornire professionisti per il “Servizio di guarda medica attiva” nei reparti di emergenza urgenza di ospedali di tutte le Asl sarde, da La Maddalena al Sulcis, passando per Olbia, Nuoro e Oristano. Costo della prestazione: 85 euro l'ora, per un totale di quasi 10 milioni da utilizzare in 12 mesi. Soldi stanziati per pagare professionisti che si sarebbero dovuti occupare dei codici minori e supportare i colleghi del sistema pubblico. Per il via libera al bando, arrivato dall'assessorato alla Sanità, era anche stato chiesto un parere all’Anticorruzione: sui medici privati nel pubblico si sono accesi molti fari.

Doppio ribaltone

Il 22 luglio, con determinazione del dirigente Stefano Piras la procedura è stata congelata: parere sfavorevole, è stato scritto, perché le Asl avrebbero presentato delle richieste di organico disallineate rispetto a quanto concesso dagli uffici di via Roma. E i medici erano stati richiesti anche per occuparsi dei casi più gravi. Dubbi anche sulla rispondenza dei quadri economici proposti rispetto alle reali esigenze. Procedura congelata, quindi. Fino all'indomani, il 23, quando un altro ufficio ha inviato a tutte le Asl una nota con la quale comunica la «rivalutazione della gara d’appalto».

L’opposizione

«Con l’assessore Bartolazzi non c’è alcuna possibilità di annoiarsi», attaccano Truzzu e Meloni da FdI, secondo i quali questa vicenda «testimonia ulteriormente che, nonostante i numerosi vacui proclami, l’assessore non abbia le idee tanto chiare. Ci domandiamo cosa si voglia fare per garantire il servizio e gestire la carenza di medici nei pronto soccorso», ha aggiunto Truzzu, «perché l'assistenza è a rischio: la retromarcia non fa altro che alimentare l’incertezza tra gli operatori del settore sanitario, sempre più convinti che in via Roma la mano destra non sappia cosa fa la sinistra». Chiede una soluzione chiara anche Umberto Ticca dei Riformatori, che ha presentato un’interrogazione.

