Medici in affitto di nuovo nella bufera  

I medici operanti nel servizio sanitario pubblico e privato convenzionato non certificano la malattia e l’infortunio. Eppure, è il parere del presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Oristano Antonio Sulis, la legge Brunetta del 2009 è chiara: «Il primo certificato –spiega- va emesso dal medico che per la prima volta effettua la diagnosi e prescrive la prognosi, solo successivamente sarà il medico di famiglia a prorogare, se necessario, lo stato di malattia e infortunio». L’Ordine, come fa sapere il presidente Sulis in una lettera inviata al direttore generale del’Asl di Oristano Angelo Maria Serusi, continua a ricevere segnalazioni dai medici di medicina generale sulla mancata certificazione.

Il problema

Il tema è delicato perché se i passaggi non sono rispettati, i lavoratori che sono tenuti a comunicare non oltre certi termini agli enti interessati lo stato di malattia o l’infortunio, non possono accedere ad alcuni benefici economici. «Nel documento che disciplina la materia - scrive Sulis al direttore generale dell’Asl Serusi - si legge che tutti i medici del servizio pubblico ricevono dall’Asl di appartenenza le credenziali di accesso per effettuare le certificazioni, mentre per i liberi professionisti il rilascio delle stesse credenziali, su richiesta del professionista e per la sola malattia, è di competenza dell’Ordine di appartenenza e per quanto riguarda l’infortunio dell’Inail sempre su richiesta del medico». Le segnalazioni dei medici di medicina generale riguardano in particolare il Pronto soccorso dove lavorano diversi sanitari operanti tramite le cooperative e di conseguenza in attività libero professionale. Secondo Antonio Sulis è necessario che l’Azienda sanitaria accerti se questi professionisti siano in possesso delle credenziali rilasciate dal proprio Ordine. Lo stesso vale per le credenziali Inail per il rilascio del primo certificato di infortunio. Da qui la richiesta di un incontro urgente alla direzione Asl per fare il punto della situazione.

Guardie mediche

Continua il braccio di ferro tra sindacati e Guardie mediche da una parte e l’Asl dall’altra sui carichi di lavoro rispetto all’organico. Due medici hanno presentato le dimissioni, l’altro rimasto in servizio da ieri è in malattia. Per ora non dovrebbero esserci problemi, perché i dimissionari hanno dato il preavviso e quindi il servizio per ora proseguirà ma tra due mesi, quando le dimissioni saranno effettive, il rischio è pesante.

