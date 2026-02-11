Medici, emergenza senza fine 

Camici bianchi cercansi. L’emergenza sanitaria continua senza sosta in molti centri della provincia di Oristano fra la promessa di apertura di nuovi Ascot da parte della Asl e la disperazione dei cittadini rimasti senza medico di base. E c'è chi ha promosso una raccolta firme.

L’Ascot

A Laconi il medico manca da tempo e le promesse della Asl al momento non ancora sono state rispettate. Lo scorso 14 gennaio l'Azienda sanitaria in una nota scriveva che «per garantire l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di Laconi, in attesa della ripresa del servizio da parte della dottoressa Elena Sergheeva, assente per motivi personali, la struttura per l’integrazione ospedale-territorio ha avviato l’iter per l’apertura temporanea e straordinaria di un ambulatorio Ascot, attraverso la ricerca di medici disponibili, così da garantire la copertura sanitaria di base ai pazienti del Sarcidano durante il periodo di assenza del medico di famiglia». Per ora, però, nulla è cambiato. «Mi dicono da tempo che a giorni il problema sarà risolto grazie alla disponibilità di alcuni medici in pensione - spiega il sindaco Salvatore Argiolas - ma ancora non è stato attivato nessun Ascot. Quanti giorni dobbiamo ancora attendere?».

La petizione

A Mogoro dal 31 gennaio scorso 1.800 pazienti sono rimasti senza assistenza a causa del pensionamento del medico Bruno Pitzalis che non è stato sostituito. Ecco perché è partita una raccolta firme nei locali commerciali e nei presidi sanitari. «La notizia era purtroppo nell'aria da molti mesi ma come spesso accade, anziché trovare una soluzione in anticipo, si è aspettato che il problema diventasse difficile da risolvere – osserva Luca Orrù, assessore comunale per anni e promotore della petizione - Per sollecitare l’attivazione dell’Ascot in tempi celeri, faremo una raccolta firme per cercare di dare maggior risalto a un problema che sta coinvolgendo tutti». Orrù ricorda che «l’assistenza sanitaria, per Costituzione, dovrebbe essere garantita. Purtroppo però a furia di subire disservizi, ci stiamo abituando all'idea che per ottenere una visita medica dobbiamo pagare».

Criticità

A Solarussa la dottoressa Francesca Sanna sta per lasciare l’ambulatorio e 1700 pazienti, visto che ormai la gravidanza è a termine. «Dalla Asl non abbiamo nessuna notizia - spiega il sindaco Mario Tendas - Cosa succederà quando la nostra dottoressa, che ancora, per il bene del paese, non si è arresa, dovrà assentarsi? Dovrebbe essere attivato subito un Ascot ma questo silenzio ci fa paura. Gli altri due medici presenti a Solarussa, che già fanno il possibile per assistere i pazienti, non possono prendersi carico altre 1.700 persone. Nonostante siano sempre disponibili e presenti anche fuori dal loro orario di lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA