Medici e poliziotti aggrediti, arrestato paziente psichiatrico 

Ha aggredito operatori sanitari in Psichiatria, dove era ricoverato, ed è stato bloccato e arrestato dalla polizia. Un 54enne con problemi psichiatrici, nonostante avesse le gambe ingessate, è riuscito a muoversi e in un primo momento ha aggredito una dottoressa di Psichiatria, successivamente si è scagliato sugli agenti delle Volanti, intervenuti per bloccarlo. I farmaci sedativi somministrati all’uomo non hanno fermato la sua forza aggressiva contro operatori sanitari e poliziotti. All’arrestato sono stati contestati i reati di lesioni personali, danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale.

Nel reparto di psichiatria sono stati due gli interventi delle forze dell’ordine intervenute per bloccare il 54enne. Che è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e poi è stato arrestato in flagranza differita; infine è scattata la misura cautelare in carcere ai Uta, in un reparto specifico per questi casi.

L’arresto in flagranza differita è stato possibile grazie alla nuova normativa introdotta nell’ordinamento a tutela del personale sanitario. È possibile eseguire la misura precautelare entro 48 ore dai fatti, purché vengano accertati da immagini di videosorveglianza.

