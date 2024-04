«Medici e pazienti sono esasperati» 

Continuano a tenere banco le polemiche legate ai problemi nella sanità. La disposizione della sospensione temporanea dei ricoveri nel reparto di Traumatologia e Ortopedia del Sirai di Carbonia e la vicenda che ha spinto un medico di base di Cortoghiana a rassegnare le dimissioni dopo aver subito le accese rimostranza dei pazienti, rappresentano le ennesime scosse sul sistema sanitario. Scosse non certo di “assestamento” se si considerano le molteplici problematiche che l’hanno provocato e le difficoltà riscontrate per un’improbabile ed immediata risoluzione.

La protesta

Il consigliere comunale di Carbonia Sandro Mereu (M5s) chiarisce come siano bastate le dimissione di un medico di base per mettere in ginocchio i cittadini di due frazioni: «Non solo quelli di Cortoghiana, ma anche quelli di Bacu Abis, dove il medico è sparito da diversi mesi. Tante persone mi chiedono di trovare una soluzione al fatto che non riescano a fare le ricette per i farmaci di prima necessità o ad avere delle impegnative per accertamenti e importanti visite mediche. Mi metto a disposizione per un autoconvocazione di tutti i cittadini».Sulla vicenda del sostituto medico di famiglia di Cortoghiana che ha rinunciato all’incarico per le tensioni con alcuni pazienti, interviene anche il medico di base Giorgio Madeddu: «È il classico esempio dell’esasperazione. La professionista non ha alcuna responsabilità - spiega - piuttosto la stessa responsabilità è di chi ha gestito la sanità pubblica negli ultimi 30 anni. I pazienti sono al limite della sopportazione e logicamente non potendo prendersela con la politica, lo fanno con chi è a loro più vicino, ovvero con il povero medico di famiglia di trincea».

Disagi in ospedale

La mancanza di medici ha comportato la sospensione temporanea dei ricoveri in Ortopedia e Traumatologia: «È un disegno politico. - dichiara la referente della “Rete Sarda Difesa Sanità Pubblica” - la volontà è quella di privilegiare la sanità privata e l’unico modo per farlo è quello d’interrompere in continuazione i servizi, obbligando i pazienti a recarsi nelle strutture private. Si parla tanto di ospedale unico territoriale, ma non scordiamo che la popolazione ha bisogno di assistenza; il territorio del Sulcis Iglesiente è uno dei più colpiti dalla mortalità, dalle malattie invalidanti, ha un importante numero di anziani. Abbiamo bisogno di cure, ora. Non escludiamo azioni di protesta per scuotere le coscienze politiche».

