Medici e pazienti a lezione 

Operatori socio sanitari, medici di famiglia e pazienti a lezione sulla prevenzione dalle cadute per gli over 64 anni. È successo sabato a Nuoro dove sono stati analizzati i principali fattori di rischio per le cadute in casa (ridotta funzione motoria, uso di più farmaci e sedentarietà) e sull’importanza dei corretti stili di vita. Il corso era promosso dalla Regione e organizzato dall’Asl guidata da Paolo Cannas e dalla dirigente della Prevenzione e promozione della salute, Damiana Spanu, con il supporto della struttura complessa formazione EcM di Ares. «L’invecchiamento attivo - riassume Damiana Spanu - è per definizione dell’Oms la capacità di potere svolgere le proprie attività e interessi personali, sfruttando le proprie capacità fisiche, sociali e mentali combattendo la sedentarietà e l’isolamento sociale». «Il medico di base - aggiunge Arianna Tommasetti, fisioterapista della Asl di Nuoro - deve cogliere ogni occasione per informare e stimolare i pazienti a una vita attiva, rafforzare la muscolatura, migliorare l’agilità e l’equilibrio diminuendo così il rischio di cadute».

