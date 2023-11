Medici e infermieri su diversi reparti:  sciopero annunciato 

Si va allo scontro sulla riorganizzazione degli ospedali galluresi, l’imminente intervento di “razionalizzazione” del Giovanni Paolo II di Olbia (dopo l’applicazione del piano della Asl a Tempio e La Maddalena) ha causato la reazione delle organizzazioni sindacali che annunciano una giornata di sciopero. I rappresentanti del personale sanitario hanno già segnalato alla Prefettura di Sassari una situazione che considerano drammatica e in via di ulteriore aggravamento. I sindacati incontreranno il direttore generale Marcello Acciaro domani mattina. Dice la segretaria territoriale della Cgil Funzione Pubblica, Jessica Cardia: «Siamo molto preoccupati per una situazione che vede una progressiva contrazione dell’organico della Asl, in poco più di cinque anni si sono persi 400 dipendenti. E la riorganizzazione ospedaliera in atto peggiorerà il quadro».

La tensione è salita alle stelle con i primi atti aziendali destinati al Giovanni Paolo II. I sindacati (in una nota firmata dai segretari territoriali ed Rsu delle sigle confederali più NurSind e Fials) sostengono che «la nuova riorganizzazione consiste nell’istituzione di piattaforme di cura multidisciplinari che prevedono per i professionisti la rotazione su più reparti, discipline e procedure diverse. Piattaforme quindi che rischiano, a nostra opinione, di peggiorare la qualità di assistenza. Tra l’altro, potrebbero anche aumentare il rischio professionale. Così facendo potrebbe cambiare il modello di cura dei nostri ospedali. Questo stato di cose sta facendo crescere a dismisura il malcontento del personale in Gallura, già fortemente provato dalla pandemia e dalla successiva situazione di carenza di personale e dal carico estivo. Medici, infermieri, oss, tecnici, fuggono verso il sistema privato o altre Asl». L’applicazione del nuovo modello organizzativo al Giovanni Paolo II sta facendo saltare tutti gli equilibri.

