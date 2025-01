Medici e infermieri indossano bodycam contro le aggressioni 

Guardie armate, telecamere e bodycam da indossare sopra i camici bianchi. La novità deliberata dalla Asl del Medio Campidano entrerà in vigore appena i dispositivi di sorveglianza verranno consegnati nei centri di salute mentale di Sanluri e San Gavino e al pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria, sempre a San Gavino. Sono questi i presidi più a rischio di aggressioni da parte di pazienti e parenti in base ai racconti del personale che quotidianamente è al lavoro sul campo.

Il confronto

«Si è pensato di dotare gli operatori di questi apparecchi nel momento in cui c’è stato quel cluster di aggressioni – racconta il direttore dell’ospedale Sergio Pili al telefono –. Siccome qualche volta anche qui ci sono state reazioni verbali violente è stato deciso di attuare misure di prevenzione che diano maggiore sicurezza al personale dipendente». La decisione è scaturita dal confronto tra azienda e sindacati e ha preso corpo con la stesura del regolamento nel quale si dettano le norme di utilizzo degli apparecchi – che dovranno essere indossati da medici, infermieri e oss in modo ben visibile – e una delibera del direttore generale Giorgio Carboni. «Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità», specifica l’articolo 17 del regolamento che qualche settimana fa è stato consegnato ai rappresentanti sindacali.

«Siamo stati noi a sollecitare l’implementazione di modelli di sicurezza all’azienda e siamo soddisfatti dell’accoglimento della nostra richiesta. È un’esigenza che nasce per il dipartimento di salute mentale e il pronto soccorso dell’ospedale, le strutture più a rischio – spiega Giampaolo Mascia, segretario provinciale Fials che rappresenta infermieri e oss –. Credo sia la prima volta che accade in Sardegna. Alla fine dello scorso anno sono state introdotte le guardie armate sia nella sede del centro di salute mentale di Sanluri che in quella di San Gavino e ora si dovrebbe partire con le bodycam da utilizzare in particolare per le visite domiciliari, i tso o, nel caso del pronto soccorso, durante il triage. Le telecamere saranno utili anche nel caso di risvolti penali». Aggiunge Marcello Deriu, segretario della Cisl Medici: «È una cosa che abbiamo concordato con la direzione aziendale per far fronte a situazioni pericolose che possono verificarsi visto il sovraccarico in strutture come il pronto soccorso».

Il regolamento

L’azienda sanitaria ha già affidato l’appalto per la fornitura delle apparecchiature. «Asl utilizza il sistema delle bodycam quale attività di prevenzione del personale dell’azienda impegnato nell’attività di cura del paziente, avverso le minacce e/o aggressioni da parte del paziente o suoi accompagnatori o di pericolo in danno ai beni di proprietà aziendale». Già chiarite le regole per evitare violazioni della privacy. «La bodycam, munita di scheda di registrazione, dovrà essere indossata dal dipendente e visibile all’utente; le riprese audio e video dovranno, per quanto possibile, riprendere una visuale frontale, corrispondente allo specchio visivo dell’operatore e per quanto possibile non riprendere soggetti terzi – si legge nel documento –. L’operatore dovrà segnalare all’utente l’attivazione del dispositivo, gli operatori alla fine di ogni turno consegneranno la bodycam al personale preposto di Asl, i dati saranno estratti tramite la formattazione della scheda di memoria e trasferiti su un apposito server aziendale a cui potranno aver accesso solo i soggetti autorizzati alla visione delle immagini; al personale tenuto ad indossare il dispositivo sarà “preclusa la visualizzazione delle immagini registrate”. Ad avere accesso ai video saranno gli operatori incaricati dall’azienda o, qualora servisse, le forze dell’ordine.

RIPRODUZIONE RISERVATA