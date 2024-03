Medici e infermieri, allarme aggressioni negli ospedali sardi 

Poco meno di un’aggressione ogni due giorni. Dal dirigente medico all’Oss precario: nessuno nella scala gerarchica dei reparti è indenne, anche se gli infermieri risultano essere la categoria più a rischio. Sono stati 138 gli episodi di violenza commessi nel 2023, mentre lavoravano, ai danni di professionisti e operatori sanitari negli ospedali della Sardegna. A essere colpiti sono stati 199 lavoratori che indossano il camice: 139 donne e 60 maschi. Nel complesso, 124 sono infermieri, 38 gli Oss 33 dirigenti medici, 4 di altre categorie.

Il report

I numeri sulle continue situazioni di tensione nelle strutture sanitarie pubbliche dell’Isola sono contenuti nell’informativa al Parlamento pubblicata ieri mattina dall’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (Onseps), organo che fa riferimento al ministero della Salute. Un fenomeno che a livello nazionale ha fatto registrare numeri impressionanti: in tutta Italia sono state segnalate 16 mila aggressioni e le più colpite sono le donne della sanità. Si parla di violenza verbale, ma anche fisica. «A segnalare i due terzi delle aggressioni», è stato spiegato, «sono state professioniste donne (dato concorde con la struttura di genere del personale del sistema sanitario nazionale dove oltre il 65% degli operatori sono donne) e le fasce d’età più colpite sono quelle tra i 30-39 anni e tra i 50-59 anni».

La casistica

Nell’Isola il settore assistenziale maggiormente coinvolto è il servizio psichiatrico diagnosi e cura (Spdc), con 56 episodi. La tipologia di aggressione più diffusa risulta quella di tipo verbale con 114 casi: l'aggressore è stato 113 volte (su 138 totali), un utente o un paziente. Il report arriva a dettagliare anche le fasi della giornata nelle quali viene perso il controllo con maggiore facilità: 65 aggressioni sono state registrate di mattina, solo 19 sono state denunciate in un giorno festivo. Appena 34 gli episodi notturni. Dopo quelli del servizio psichiatrico, dove la tipologia dei pazienti è per ovvie ragioni più incline alla violenza, i lavoratori della sanità maggiormente colpiti in Sardegna sono stati quelli che lavorano nella “frontiera” a contatto col pubblico: il pronto soccorso, dove gli episodi registrati sono stati 39. Seguono i reparti interni, con 29 casi. Se 114 sono state le aggressioni verbali, le situazioni nelle quali si è arrivati alle mani risultano essere 62.

Le testimonianze

«Non c'è un reparto esente da questo tipo di episodi», afferma Roberto Foddanu, direttore del Risk Management dell’Aou di Sassari, dove gli operatori aggrediti sono stati 19, «perché segnalazioni, oggi come in passato, sono arrivate anche da reparti di area Medica. È vero, però, che esistono aree sensibili, nelle quali il rischio che questi eventi si verifichino è più elevato che in altre, in ospedale prevalentemente in pronto soccorso e in psichiatria, sul territorio la Medicina generale e le Guardie mediche». Dalla struttura di emergenza-urgenza parla il primario, Paolo Pinna Parpaglia: «Il pronto soccorso rappresenta un contesto rischioso, spesso scenario di episodi di violenza ai danni degli operatori che nell’arco delle 24 ore si ritrovano a gestire utenti e familiari estremamente suscettibili, in ambienti esposti e altamente complessi».

Il ministro

A Roma, a commentare il dossier nazionale, c’era il ministro della Salute Orazio Schillaci: «La sicurezza di chi lavora in sanità è stata da subito per me una priorità», ha spiegato, «per questo siamo intervenuti concretamente, già lo scorso anno, con norme a tutela degli operatori sanitari: abbiamo introdotto la procedibilità d'ufficio per chi aggredisce un operatore sanitario, inasprito le pene per gli aggressori e potenziato, insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, i presidi di polizia negli ospedali».

