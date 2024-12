Medici disarmati e incolpevoli 

“Scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare”: è il contesto nel quale secondo la Procura generale è deceduto l’avvocato Cicino Manca nel Pronto Soccorso di Olbia, il 22 agosto 2020, e, sulla base di questa valutazione, le specialiste Lucia Ventroni e Ilenia Pepe non possono essere perseguite penalmente. Si è conclusa così l’inchiesta bis sulla morte del professionista sassarese, la Procura generale di Cagliari ha chiesto l’archiviazione del fascicolo per omicidio colposo. Le valutazioni finali vanno oltre il drammatico caso singolo, viene attivato lo scudo penale anche per gravissime carenze del Pronto Soccorso olbiese nell’agosto del 2020. E va detto che la situazione rispetto a quattro anni fa (in piena emergenza Covid) ora è notevolmente peggiorata. Lucia Ventroni e Ilenia Pepe (difese da Rita Dedola, Gerolamo Orecchioni e Giuseppe Bardini) non erano dunque nelle condizioni materiali di operare correttamente con una diagnosi di dissecazione aortica. Prive di accesso alla rete informatica, con un solo telefono, isolate e alle prese con diversi casi complessi sopraggiunti “di cui quattro codici rossi, oltre gli altri pazienti critici in assistenza”.

La doppia inchiesta

Nella disastrosa condizione del Pronto Soccorso di Olbia, se uno specialista non riesce a fare una diagnosi corretta (non riesce neanche a disporre gli esami strumentali) non può essere sottoposto a un processo penale. La valutazione ha un valore maggiore se si considera la storia dell’indagine. Il sostituto di Tempio, Mauro Lavra, ha condotto le indagini sulla morte di Manca (62 anni, portato a Olbia dopo un malore a Portobello di Gallura) chiedendo l’archiviazione con diverse argomentazioni, tra le quali le difficoltà oggettive del lavoro degli specialisti del Pronto Soccorso di Olbia. La Procura generale, con un provvedimento drastico e certo non frequente, ha tolto le indagini alla Procura di Tempio e le ha riaperte. Le conclusioni, però, sono le stesse del pm Mauro Lavra.

La famiglia Manca

I familiari dell’avvocato sassarese (rappresentati dagli avvocati Sebastiano Tola e Nicola Satta) si sono opposti alla archiviazione e ora la parola passa al gio Alessandro Cossu. Sarà interessante, anche in un ottica di valutazioni generali sul sistema sanitario gallurese, la decisione finale del giudice.

