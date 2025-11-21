Medici di Siniscola contro la Asl 

La sanità nuorese vive ore di tensione senza precedenti. Nemmeno il tempo di metabolizzare le dimissioni di Pier Paolo Bitti - liquidate nella tarda serata di giovedì con un freddo “saluto” da parte del commissario straordinario della Asl, Angelo Zuccarelli - che nel territorio esplode un nuovo fronte. Nel Distretto di Siniscola (che guida ad interim il commissario) si consuma una rottura netta: diciassette medici firmano una durissima lettera contro la centralizzazione delle cure primarie a Nuoro, accusando l’Azienda di voler smantellare un modello territoriale che funziona. Una presa di posizione forte che arriva in un momento paradossale: mentre il territorio denuncia un accentramento ritenuto dannoso, Zuccarelli ritira un premio nazionale per l’integrazione sociosanitaria. E a consegnarglielo, in un incrocio che non passa inosservato, è stato l’ex dg Paolo Cannas.

Il premio che fa discutere

All’ottava edizione del Lean Healthcare Award, sui migliori progetti di riorganizzazione del sistema sanitario, la Asl 3 si è aggiudicata il primo premio nella categoria “Lean per l’integrazione sociosanitaria” per il progetto Chirurgia in rete. A consegnarlo Paolo Cannas, oggi in Federsanità. A ritirarlo, oltre a Zuccarelli, anche Gianluca Doa, del Governo clinico, e Sarah Montisci, ingegnere clinico. Un quadro che stride con il clima che si respira sul territorio, dove - per i medici - la rete territoriale sarà indebolita da scelte organizzative accentratrici.

Medici critici

Nel documento dei medici di Siniscola, il giudizio sul nuovo assetto aziendale è senza mezzi termini: profonda preoccupazione e fermo dissenso. «Negli ultimi due anni il Distretto ha rappresentato un modello di organizzazione virtuosa, grazie alla collaborazione tra medici, pediatri, amministrativi, operatori dell’Adi e del Pua. Questo percorso, coordinato da Licia Abbruzzese, ha permesso di raggiungere risultati quantitativi e qualitativi rilevanti. Garantita una presa in carico capillare dei pazienti fragili, assicurati interventi tempestivi nella cronicità e nelle criticità. Mentre l’accentramento di funzioni, competenze e servizi si è spesso rivelato fallimentare. Emblematico - sottolineano - il caso della centrale di telemonitoraggio, a Nuoro per tutti i Distretti: la mancata comunicazione e collaborazione con i medici di famiglia ha portato a ricoveri in urgenza evitabili contraddicendo lo scopo della telemedicina». Da qui la presa di posizione: «Chiediamo con determinazione che il Distretto - che da gennaio avrà il nuovo direttore - mantenga la gestione delle cure primarie, preservandone autonomia, efficienza e continuità operativa. Ci opponiamo con forza a un accentramento che rischia di disgregare ciò che professionalità e dedizione hanno costruito negli anni: un sistema vicino alle persone e alla tutela degli assistiti».

Aperti al dialogo

In una nota l’Asl 3 si dice aperta al dialogo, ricorda «la complessità dei quattro Distretti sociosanitari e la necessità di un’impostazione armonizzata» per assicurare «equità e omogeneità nei servizi, nel rispetto e nella piena autonomia distrettuale». Arriva poi un invito al confronto «con i medici e le amministrazioni locali», ma ribadisce la necessità di adottare «un modello che consenta di gestire a livello centrale i macro-processi e, insieme, garantire il decentramento dei servizi». Poi la precisazione: «Adi e Ap vengono gestite in autonomia nei Distretti. La dottoressa Abbruzzese continuerà ad essere presidente Uvt e Pua».

