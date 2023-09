Medici di famiglia, è l’anno zero 

Il rischio è che lo straordinario diventi ordinario e che l’Asl 5 continui ad aprire “Ambulatori straordinari di comunità territoriale” senza risolvere il problema. La dirigenza oristanese, che ben conosce l’origine dei mali della sanità sarda, ha deciso di tamponare la carenza dei medici di base in città aprendo un Ascot. Nel frattempo quasi 400 cittadini (che diventeranno più di mille dal primo ottobre) sono senza cure, compresi decine di minori che non possono fare il ricongiungimento familiare.

L’emergenza

Nella piattaforma online della Regione per la scelta di uno dei 20 professionisti con ambulatorio in città (che a giugno contava 30.653 residenti), che hanno già in carico 28.206 oristanesi, nessun posto disponibile. Tra i 20 c’è anche Antonina Zucca che tra dieci giorni va in pensione lasciando i suoi 746 pazienti. Ai medici si sommano i tre pediatri con 2.068 bimbi per cui già oggi in città ci sono 379 cittadini senza cure. A questi si aggiungeranno dal primo ottobre altri 746 residenti; tutti costretti ad andare alla guardia medica o al pronto soccorso.

Le proteste

Nell’ufficio Asl di via Carducci per la scelta del medico c’è un solo operatore dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 11. Naturale che le file nei giorni di apertura diventino lunghissime «e infatti a me hanno detto al telefono di andare a prendere il numero alle 7 per essere tra le prime», ha denunciato un’ottantenne senza medico e che a dicembre 2022 è stata operata all’anca. Un caso tra i tanti, come quello di una 16enne senza medico perché quello scelto dai genitori non la può accogliere. «Eppure il ricongiungimento familiare deve essere fatto per legge», denuncia il padre.

L’Ordine

«Se il ricongiungimento familiare è per legge non capisco perché non debba essere rispettato anche in questa Asl», sottolinea il presidente dell'Ordine dei medici, Antonio Sulis. «Ho più volte denunciato la situazione di conviventi non ammessi dall'Asl ad avere lo stesso medico di famiglia. Parliamo di minorenni per cui ancora di più è sacrosanto avere l'assistenza dello stesso medico. A Oristano purtroppo non si vuol capire», dice Franco Ledda, segretario dell’Ordine.

La spiegazione

«Il ricongiungimento familiare si può fare quando si parla di medico titolare di incarico – spiega il dirigente Asl, Alessandro Baccoli – Ma non per quelli di guardia medica o specializzandi che non possono superare per legge i mille pazienti. In città i primi sono l’85% e sono tutti oltre il limite di 1.500». Tradotto, non ci sono più posti. E così rimane anche lettera morta l’articolo 26 dell’Accordo nazionale medici: «Il figlio, il coniuge e il convivente dell'assistito già in carico al medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale, purché anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo».

Le soluzioni

Dalla Asl sperano che «ci siano professionisti che su base volontaria alzino la soglia a 1.800 pazienti». «Ma siamo pronti ad aprire a Oristano un Ascot», annuncia il direttore Angelo Serusi. Con quali medici non è dato sapere.

