Medici di famiglia: è emergenza 

Fumata nera per i medici di famiglia a Porto Torres. Al bando Ares Sardegna, per l’assegnazione dei sette posti vacanti di Medicina generale nel comune turritano, soltanto uno specialista ha aderito e a determinate condizioni. Intanto gli ambulatori chiudono e per tante famiglie ottenere una ricetta o un consulto medico è diventata una chimera.

A fronte di una platea di 22 mila assistiti ci sono 14 medici di famiglia costretti a superare il massimale da 1.500 fino a 1.800 pazienti, per molti un carico di lavoro troppo pesante. I pensionamenti sono alle porte e c’è chi ha scelto località vicine ritenute più favorevoli. A Porto Torres entro la fine dell’anno altri cinque medici si congederanno dal lavoro, due a luglio e altri tre entro la fine dell’anno. Resteranno operativi soltanto nove medici di base, un deficit assistenziale per circa ottomila pazienti. Il sindaco Massimo Mulas ha ricevuto una delegazione di farmacisti allarmati dalla situazione di emergenza. Lamentano che i pazienti, tenuti a rispettare precise terapie mediche, si presentano nelle farmacie senza ricetta, costretti a pagare i medicinali.

I consiglieri del Psd’Az, Bastianino Spanu e Alessandro Pantaleo, hanno chiesto un intervento urgente dell’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, perché venga garantita la copertura dei posti vacanti. «All'amministrazione chiediamo, invece, di mettere a disposizione dei medici i locali pubblici inutilizzati, come l’ex ambulatorio di via delle Terme – propongono i sardisti – al fine di incentivare la scelta dei futuri medici di base a esercitare la loro attività a Porto Torres».

