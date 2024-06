Medici di base sardi, borse più ricche  

Più cospicua la borsa per gli specializzandi in medicina generale, nella speranza di poter dare risposte anche alle sedi scoperte. Su proposta dell’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi, la Giunta – nella seduta di ieri – ha approvato una delibera per finanziare le borse integrative in favore dei medici al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale per l’anno 2024, e stabilito che il numero degli ammessi sia pari a 60.

L’intervento

La Regione, con la delibera approvata, adegua dunque il compenso delle borse di studio della medicina generale, attualmente pari a 11.603 euro annui, a quello dei contratti di formazione specialistica, cioè a 25mila 500 euro annui.

«L’intervento è stato possibile - sottolineano la presidente Alessandra Todde e l'assessore Bartolazzi - grazie alle disposizioni contenute nella legge regionale 9/2023, che autorizza l'adeguamento e vincola il numero dei beneficiari alla copertura finanziaria disponibile. Il segnale importante che è stato dato – aggiungono – è quello di aver autorizzato il raddoppio dello stanziamento di bilancio in modo tale da garantire l’incremento per tutti i 60 borsisti e non solo per i primi in graduatoria, al fine di poter consentire a regime un potenziamento del territorio e garantire la copertura delle sedi attualmente carenti».

L'assessore precisa che il corso ha un’articolazione triennale, per complessive 4800 ore, suddivise in 3200 ore di attività pratiche e 1600 ore di attività teorico-seminariali. Al completamento del percorso formativo, ai medici partecipanti viene rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale, che consente l'esercizio della professione di medico di medicina generale negli Stati membri della Comunità europea.

La proposta

Assegnati anche alle Aziende sanitarie risorse aggiuntive per gli ospedali periferici, non localizzati a Cagliari e a Sassari, (11 milioni 132mila euro) e i trapianti ( 1 milione 540 mila euro), per l’annualità 2023.

La Giunta regionale sta lavorando anche a una proposta normativa che autorizzi l'incremento del compenso annuo del contratto di formazione specialistica, in modo tale da rendere più appetibili le discipline oggi più snobbate, come come anestesia e medicina d’urgenza.

