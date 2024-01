Medici di base: pazienti mobilitati 

Carenza di medici di base a Sant’Antioco, Cittadinanzattiva passa al contrattacco e da il via a una petizione popolare. Una raccolta di firme per protestare contro il ritardo della Asl nell’attuazione di provvedimenti per far fronte all’emergenza. Nonostante le mail di sollecito per l’implementazione dell’associazione dei pazienti, “Cittadinanzattiva” chede anche un urgente con il direttore generale e il direttore sanitario.

«Non è più tollerabile un ritardo così enorme nella sostituzione dei medici di famiglia andati in pensione - ha detto Patrizia Arus, coordinatrice della sede “Cittadinanzattiva” di Sant’Antioco - tante persone hanno dovuto optare obbligatoriamente per un medico fuori sede, ma tanti pazienti, fragili e anziani con difficoltà a spostarsi, anche solo dal proprio domicilio, hanno il diritto di avere un medico di base nel proprio paese». I moduli per la raccolta delle firme sono già stati messi in circolazione dai soci che tra Sant’Antioco e Calasetta sono circa 500. Tra i firmatari, principalmente, i pazienti dei medici andati in pensione.

«Anche per quanto riguarda i servizi offerti dalla "Casa della Salute" i pazienti continuano ad assistere impotenti ad una continua altalena di ambulatori aperti e poi nuovamente chiusi - ha detto Patrizia Arus - non hanno più la certezza di ricevere cure adeguate nel momento in cui sorge l’esigenza, a meno che si decida di rivolgersi, il che è ormai divenuto prassi, agli ambulatori privati. Le persone chiedono di essere seguite e curate con tempestività e continuità. Ci vuole una programmazione chiara che non lasci i pazienti in balia del caso».

