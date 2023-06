Medici di base, nuovo bando per 492 sedi scoperte  

Arriva il nuovo bando per l’assegnazione a tempo indeterminato delle sedi vacanti per i medici di medicina generale. L’assessorato regionale alla Sanità ha pubblicato il provvedimento relativo al 2023 sul Buras di ieri.

Complessivamente sono 492 le sedi offerte in tutta l’Isola: 98 nel territorio della Asl di Sassari; 44 nell’Asl della Gallura; 58 nell’Asl di Nuoro, 16 nell’Asl dell’Ogliastra; 59 nell’Asl di Oristano; 38 nell’Asl del Medio Campidano; 29 nell’Asl del Sulcis; 150 nell’Asl di Cagliari.

L’avviso resterà aperto per venti giorni.

«Alla chiusura dell’avviso per le sedi del 2022, pubblicato a febbraio scorso, avevamo promesso tempi stretti per la pubblicazione del nuovo bando e abbiamo mantenuto gli impegni», dichiara l’assessore Carlo Doria. «La nostra priorità è quella di dare una risposta ai bisogni dell’assistenza primaria sul territorio. In questi mesi abbiamo messo in campo soluzioni emergenziali straordinarie, con l’attivazione delle Ascot, gli Ambulatori straordinari di comunità territoriali, e l’aumento dei massimali su base volontaria a 1.800 pazienti. La carenza dei medici resta il nodo principale per la Sardegna come per le altre regioni, ma nel nostro caso pesa anche lo svantaggio dell’insularità. Confido che l’importante risultato raggiunto sul tavolo sindacale a marzo per l’accordo su 140 sedi disagiate e disagiatissime, sulle quali abbiamo messo risorse importanti per riconoscere ai medici un incentivo economico, possa portare risposte in tutte quelle sedi in cui oggi si fatica di più a trovare medici disposti ad accettare incarichi».

Nel bando 2022 in palio c’erano 439 posti e le domande presentate sono state soltanto 151: i camici bianchi rifiutano i piccoli centri dell’interno.