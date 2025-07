Medici di base, non ci sono più posti 

A Monserrato non è più possibile scegliere il medico di base. I cittadini che in questi giorni accedono alla procedura sul portale Sardegna Salute, si trovano davanti a un dato chiaro e inequivocabile: la disponibilità è pari a zero. Questo perché tutti i professionisti, in questo momento, hanno la lista di pazienti piena. Per non restare privi di assistenza primaria, le uniche opzioni a disposizione dei monserratini sono a Cagliari.

Le difficoltà

Un'emergenza che non deriva dalla mancanza di camici bianchi: in città i medici di medicina generale sono quattordici. Un numero che, rapportato al numero di abitanti, 18.718 secondo le ultime rilevazioni, consentirebbe di non lasciare scoperto nessuno. Ma tra numerose visite domiciliari per assistere le persone fragili e sempre più anziane, e un impegno burocratico costantemente crescente, non tutti i dottori scelgono di essere massimalisti e prendere in carico fino a 1.500 pazienti ciascuno. La situazione nei prossimi anni potrebbe persino aggravarsi, considerando che per alcuni si avvicina l’età della pensione. Senza l’inserimento di nuove figure, insomma, in tantissimi rischiano di doversi trovare un dottore fuori città.

Consapevole della situazione, il sindaco Tomaso Locci lancia un appello.

L’appello del sindaco

«È importante sedersi a un tavolo con l’Asl e i medici di famiglia per cercare di fornire più soluzioni alla nostra cittadinanza. A Monserrato i medici di base non sono pochi, dunque non ci troviamo in una situazione emergenziale di carenza di figure. Ma un incontro potrebbe essere l’occasione per valutare, tra chi non è massimalista, la possibilità di ampliare il numero di pazienti», dice il primo cittadino. «Tuttavia, è un percorso che deve essere condiviso con i medici stessi, perché ci rendiamo conto che non possono caricarsi troppo. Vogliamo fare squadra con loro, esattamente come è successo durante l’emergenza Covid». Una strada inaugurata già alcuni mesi fa, quando la Commissione Sanità, presieduta dalla consigliera Maura Serri, aveva incontrato i medici di Monserrato per ascoltarne criticità ed esigenze.

Guardia medica

Intanto, il Comune spera di accelerare per l’apertura della guardia medica, un presidio che rafforzerebbe l’assistenza di base e che in città non si è mai visto. Al momento, chi ne necessita deve prendere l’auto e andare a Cagliari, in via Romagna. Il servizio è inserito nel progetto della Casa della Salute che dovrebbe sorgere in via Cortis, ma nel frattempo si lavora per un’apertura anticipata. Locci fa il punto: «Abbiamo riqualificato l’ex centro vaccinale in via Tito Livio, che ci sta per essere consegnato, e abbiamo in progetto di far cominciare provvisoriamente il servizio di guardia medica in questo stabile. Questo in attesa che la Regione ci invii i progetti definitivi e che possano partire i lavori per la Casa della Salute in via Cortis. È un procedimento che non fa più capo al Comune dal 2018, ma negli anni abbiamo firmato diversi accordi e di recente è stato rifinanziato incrementando i fondi a disposizione. Siamo fiduciosi, sappiamo che la Regione punta molto sulle Case di Comunità».

