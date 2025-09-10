Medici di base, la grande fuga: assistenza in tilt 

La loro voce spesso non arriva fino al “centro”, perché hanno deciso di non aderire più ai sindacati di categoria e, di conseguenza, sono tagliati fuori dai tavoli delle trattative con le istituzioni.

In piazza

Però lavorano, tanto, nel territorio, e non ci stanno a subìre imposizioni. Ieri sono scesi in piazza i professionisti dell’Associazione dei medici di medicina generale della Sardegna, sono arrivati dall’Ogliastra, dalla Gallura, dal Nuorese, dal Sulcis, e si sono dati appuntamento sotto il palazzo del Consiglio regionale a Cagliari – in contemporanea con un’analoga manifestazione a Napoli – per dire “no” all’Accordo collettivo nazionale e a un Integrativo regionale «che di fatto determinano un aggravio di lavoro, creano una situazione insostenibile per noi camici bianchi già oberati con 10 ore di impegno quotidiano. A peggiorare il quadro c’è il ruolo unico, che oltre alle ore in ambulatorio, ne prevede altre nelle case di comunità, nella continuità assistenziale, nella reperibilità nelle sedi carenti del nostro ambito territoriale».

I punti della protesta

Spiega Pietro Satta, presidente dell’Associazione e medico di base ad Arzachena: «Il primo grande problema da risolvere riguarda la burocrazia, asfissiante e opprimente, che occupa fino al 40 per cento del nostro lavoro, tempo che potremmo invece dedicare alla clinica, alla prevenzione e alla promozione della salute dei nostri assistiti».

Ancora: «Invochiamo una dematerializzazione vera delle ricette, una prescrizione semestrale o annuale per i farmaci dei pazienti cronici, la fornitura di ricettari alle strutture private convenzionate per ridurre così un numero elevato di prescrizione indotte, soprattutto di esami strumentali e di laboratorio, la prescrizione di ausili e di presìdi delegata al personale amministrativo delle Asl, chiediamo le Aft (aggregazioni funzionali territoriali), intese come medicina di gruppo. Per questo ci appelliamo all’assessore alla Sanità e alla Commissione Sanità del Consiglio regionale».

Il malessere

Prosegue il dottor Satta: «La popolazione invecchia, e i bisogni dei sardi aumentano, con tante persone con patologie croniche. Il nostro compito è dare risposte anche a chi vive lontano dai grandi centri, nelle zone periferiche, interne e disagiate, e per farlo dobbiamo rendere di nuovo attrattiva la nostra professione. Dobbiamo evitare la fuga, oggi tanti giovani che finiscono il corso di formazione specifico scelgono altre specialità, mentre gli “anziani” vogliono prepensionarsi. Questo perché il carico di lavoro del medico di base è diventato eccessivo, e inconciliabile con la vita familiare».

Ieri sotto il Consiglio, i medici hanno indossato la loro “divisa” e distribuito volantini a tutti i passanti. Dicevano “no” alle imposizioni. No ad accordi «che ci trasformano di fatto in dipendenti, ma senza i vantaggi che dovrebbero derivarne. No a contratti “a isorisorse” o peggiorativi, no alal svendita della professione per interessi personali e sindacali.

«Abbiamo fatto vari incontri in assessorato, e anche audizioni in Commissione, ma finora nulla è cambiato, le nostre richieste sono rimaste inascoltate», spiegano. «Con una serie di misure attuabili, e con le giuste risorse, sarebbe possibile ridare smalto al nostro lavoro e garantire il ricambio generazionale».

