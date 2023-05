Medici di base, il tetto sale a 1.800 pazienti 

La soluzione alla carenza dei medici di base nelle zone disagiate passa per l’innalzamento dei massimali, fino a 1.800 pazienti e su base volontaria. È scritto nella legge approdata con la procedura d’urgenza e approvata ieri in Consiglio regionale.

Il provvedimento stabilisce inoltre la ripartizione di 10 milioni di euro, già stanziati nell’ultima Finanziaria, destinando il 70% dei fondi all’integrazione del finanziamento dell’Accordo integrativo regionale, e il 30% alle Asl per la realizzazione di progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale finalizzati a garantire uniformità nei livelli essenziali d’assistenza su tutto il territorio.

Definita anche l’operatività degli infermieri di famiglia negli ambulatori dei medici di medicina generale per ridurre il carico di lavoro.

«È un provvedimento importante», sottolinea l’assessore alla Sanità Carlo Doria, «per dare una risposta immediata ai cittadini che vivono in quegli ambiti in cui si registra una forte carenza e garantire così il diritto alla salute richiamato dall’articolo 32 della Costituzione. Ora stiamo lavorando per chiudere con i medici un accordo integrativo regionale, che manca dal 2010. Fare tutto ciò che è in nostro potere per garantire ai cittadini il medico di medicina generale è un atto di responsabilità che dovrebbe trovare tutti d’accordo».

