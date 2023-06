Medici di base, il Governo ferma la Regione 

È la diciassettesima legge sarda impugnata dall’inizio della legislatura. Stavolta il Consiglio dei ministri ha detto no all’innalzamento dei massimali dei medici di base fino al limite di 1800 pazienti su base volontaria e in attesa di un accordo nazionale. La norma, voluta dall'assessore alla Sanità Carlo Doria per «fare fronte all'emergenza dovuta a una carenza che pesa in modo particolare sulle sedi periferiche della regione», è stata impugnata dal Governo dopo essere stata approvata dal Consiglio a maggio scorso. Il motivo: «Eccede dalle competenze statutarie della Sardegna ed essendo in contrasto con la normativa statale di riferimento, si pone in violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile. Si pone, inoltre, in violazione dell'esigenza connessa al precetto costituzionale di eguaglianza previsto all’articolo 3 della Costituzione». Nella delibera del Cdm si legge che «eventuali deroghe al massimale previsto dalla legge nazionale di 1.500 pazienti, possono essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali per un tempo determinato, non superiore comunque a sei mesi». E che «in attuazione della programmazione regionale, l'accordo integrativo regionale può prevedere l'innalzamento del massimale fino al limite massimo di 1.800 scelte solo per i medici che operano nell'ambito delle forme organizzative multiprofessionali del ruolo unico di assistenza primaria, per assicurare la continuità dell'assistenza in aree disagiate individuate dalla Regione».

L’assessore

Ieri Doria ha difeso la sua legge, in particolare «la scelta di approvare una legge emergenziale per garantire ai cittadini l’assistenza primaria». Adesso, ha aggiunto, «attenderemo il verdetto della Corte Costituzionale, che non diamo per scontato, sicuri di aver agito nel giusto per la tutela della salute dei sardi e nel rispetto di quell’Autonomia regionale che si articola anche in materia sanitaria». L’esponente della Giunta Solinas ha anche ricordato che «la norma è stata approvata nelle more del nuovo accordo integrativo regionale (Air) che consentirà di aumentare stabilmente il massimale a 1.800 pazienti. I tempi della disamina dell’impugnazione, dove noi comunque ci costituiremo in giudizio, saranno comunque lunghi e questo, in ogni caso, ci consentirà di approvare il nuovo Air mantenendo il massimale a 1.800 pazienti, senza quindi avere una riduzione dell’offerta sanitaria».

Doppia mobilitazione

Oggi, intanto, per rimarcare il diritto alla salute dei sardi (e dire no allo smantellamento degli ospedali già esistenti) si mobiliteranno i comitati regionali in difesa della sanità pubblica. Appuntamento alle 9.30 a Cagliari in piazza dei Centomila: da qui partirà il corteo che terminerà con gli interventi in piazza Vittime del Moby Prince. Saranno circa cinquecento i delegati sardi che parteciperanno, sempre oggi, alla manifestazione organizzata a Roma dalla Cgil nazionale con un'ampia rete di associazioni unite sotto il segno dello slogan "Insieme per la Costituzione", in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e rilancio della sanità pubblica e universale. (ro. mu.)

