Medici di base, i giovani rifiutano la chiamata: «Necessaria una svolta» 

«I cittadini che hanno problemi di salute, non li curiamo certo con i proclami», dice Edoardo Depau, vicepresidente regionale del sindacato Snami dei medici di medicina generale. «In Sardegna la situazione peggiora ogni giorno di più, e ancora non abbiamo capito cosa vuole fare la Regione, a cosa servono in concreto queste delibere che si stanno adottando, a cosa serve questo disegno di legge di riordino con il commissariamento della Asl, quanto tempo stiamo perdendo inutilmente? Noi subiamo una burocrazia insopportabile, che ruba troppo tempo alla cura del paziente, e su questo punto, per dire, non intravediamo nessuna via d’uscita».

Si parte dai numeri, che danno il quadro drammatico dell’assistenza di base. L’Ares ha pubblicato l’ultimo bando sulle sedi vacanti, e ancora una volta il bilancio finale fa paura. Dopo aver offerto il posto a tutti i camici bianchi aventi diritto, avanzavano ancora 527 incarichi, proposti, come vuole la legge, agli specializzandi. Hanno risposto soltanto in 47 (che saranno convocati per l’assegnazione il 16 settembre) e dunque, 480 ambulatori sono destinati a restare vuoti.

Sono, ad esempio, 60 nell’Area vasta di Cagliari, 10 nel Sarrabus Gerrei, 20 nel Sarcidano, Barbagia di Seuolo e Trexenta; 34 nel Sulcis; 63 nell’Oristanese; 66 nella Asl di Nuoro; 87 nel Sassarese; 53 in Gallura, e così via. Tirando le somme – come ha denunciato Antonello Desole della Fimmg – circa 450mila sardi sono del tutto scoperti o possono contare solo su sistemi-tampone, come gli Ascot o la continuità assistenziale». Cioè, su ambulatori che operano alcuni giorni alla settimana e con orari limitati, e Guardie mediche che – avverte sempre Desole – teoricamente sono 191, ma in realtà almeno 50 sono chiuse o carenti di personale.

Prosegue Depau: «Bisogna incentivare i medici: ma come si fa a pensare che qualcuno vada volentieri a fare la Guardia medica in un paese se viene retribuito 24,50 euro all’ora? Oppure: gli Ascot costano 60 euro all’ora, eppure non si trova il modo di pagare un po’ di più i colleghi per andare nei centri “disagiati”, dove un medico per avere il giusto numero di pazienti deve prendere due, tre sedi, e quindi si trova le spese triplicate».

E a una situazione già parecchio critica, seguirà un futuro ancora più nero. Di recente – ha evidenziato Luciano Congiu dello Smi – l’Osservatorio Conti pubblici italiani ha calcolato che in Sardegna, entro la fine del 2028 andranno in pensione 719 medici, mentre i nuovi dovrebbero essere solo 70, in sostanza, altri 649 in meno, perché la professione del medico di famiglia i giovani non la più vogliono fare.

L’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi ha adottato alcune misure per cercare di attenuare la crisi: il raddoppio delle borse di studio per i medici di medicina generale che iniziano il corso di formazione, che passano da 11.600 euro a 25.000 euro annui; dare la possibilità, in accordo con i sindaci, di mettere a disposizione nei territori disagiati uno studio professionale gratuito ed un supporto amministrativo; il richiamo dei medici in pensione, che potranno anche utilizzare i ricettari rossi; la contrattualizzazione di specializzandi corsisti (che comunque, come si è visto, hanno risposto in pochissimi).

«Sono tutte delibere che non hanno messo in atto nulla», aggiunge ancora Edoardo Depau, «solo proclami, e la conferma di qualcosa della vecchia amministrazione. Abbiamo incontrato due volte l’assessore e lo staff, a metà maggio e a metà luglio, e ancora siamo in alto mare. C’è una pre-intesa, fatta con la precedente amministrazione, per l’accordo integrativo regionale, che prevede anche risorse come l’indennità per l’assistente di studio: dovevamo discuterla con l’attuale amministrazione, ma stiamo ancora aspettando».

