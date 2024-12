Medici di base, fuga dalla scuola Solo metà degli allievi per 60 posti 

Gli ammessi al corso 2024-2027, a ottobre scorso, erano 44; tutti quelli che in Sardegna hanno risposto al bando di 60 borse di studio per la specializzazione in medicina generale. Oggi, mentre il corso non è ancora cominciato, già dodici si sono volatilizzati. Gli aspiranti medici di base del primo anno sono dunque appena 32, la metà di quelli che avrebbero potuto prendere la borsa di studio. «Ma non è detto che il numero resti questo», allarga le braccia Nicola Addis, presidente dell’Ordine di Sassari.

Ambulatori scoperti

Nell’Isola dove mancano oltre 450 medici di famiglia, il problema non è soltanto la mole di pensionamenti che ha lasciato decine di migliaia di pazienti senza un’assistenza di base, ma anche l’esiguo numero di aspiranti alla professione, truppe giovani al lumicino mentre entro i prossimi due anni andranno in pensione altri 330 camici bianchi. Un disastro, per la medicina del territorio, in una terra dove oltre un quarto della popolazione è over 65, mentre solo il 10,6% è nella fascia 0-14 anni. Ambulatori chiusi e assistenza negata non più solo nei piccoli paesi dell’interno: adesso cominciano a rimanere scoperti anche gli ambulatori di città come Cagliari e Sassari.

La quota integrata

Per incentivare le vocazioni dei giovani dottori non è bastata l’integrazione della borsa di studio (regionale) di medicina generale, portata da 11.600 a 25mila euro annui; parificata dunque, almeno dal punto di vista economico, ai contratti nazionali di formazione specialistica. E allora, se già sono pochissimi gli aspiranti medici di base, perché tanti che hanno risposto al bando per la borsa di studio e hanno fatto l’esame e l’hanno pure passato, decidono poi di non frequentare? Dove sono finiti i dodici che hanno abbandonato la borsa di studio? «Hanno probabilmente fatto più domande, e quando si è presentata l’occasione hanno deciso di frequentare un corso di specializzazione diverso, e non solo perché magari garantisce un futuro nella libera professione e nella sanità privata», avvisa Nicola Addis. «Va ricordato che la scuola di medicina generale è regionale, e soprattutto non è equiparata alle specializzazioni delle scuole nazionali. Sì, dopo lunghe battaglie abbiamo ottenuto un’equiparazione economica, ma è necessario che si proceda anche a un’equiparazione del titolo». Perché se la disparità resta è ben difficile che i giovani dottori l’accettino.

Il futuro che li aspetta

E se anche la vocazione supera qualsiasi ostacolo, che futuro li aspetta? «È questo il punto», dice Giovanni Marco Ruggiu, presidente dell’associazione Mèigos. «Rispetto al passato sono cambiate in meglio tante condizioni, per esempio quella delle incompatibilità: adesso chi frequenta il corso di specializzazione può prendere già l’incarico e avere pazienti, gli vengono abbuonati dei tirocini con le attività di guardia medica, e ha una borsa di studio uguale a quella delle altre specializzazioni».

La riforma necessaria

È cambiato tanto, spiega Ruggiu, «ma i giovani colleghi guardano a cosa sarà il dopo. Purtroppo, se il dopo non sarà migliorato grazie a una riforma strutturale della medicina generale, succederà quello che già vediamo: i giovani medici scelgono la specialità che permette di fare la libera professione, che non vincoli troppo e che, soprattutto, garantisca migliori condizioni di lavoro». E così, mentre si riempiono i corsi di oculistica, dermatologia, chirurgia plastica, otorinolaringoiatria, in fondo alla classifica languiscono medicina generale e medicina d’urgenza, guarda caso le due specialità di trincea.

Non basta la vocazione

Emilio Montaldo, presidente dell’Ordine di Cagliari, sottolinea l’urgenza di un occhio di riguardo per le vocazioni dei giovani dottori. «Che vanno supportati e che invece vengono abbandonati. Prendiamo il caso di un giovane nominato medico di base in un piccolo paese dove il dottore manca da tempo. Succede che il primo giorno c’è l’assalto all’ambulatorio». Succede, «ed è già successo, che nel giro di pochi giorni si dimette. Possiamo biasimare un giovane che si ritrova senza alcun supporto, senza un distretto che funzioni, senza un infermiere e un amministrativo che curi la parte informatica. Se manca tutto questo, a nessun giovane medico potrà bastare solo la vocazione». E quelli che ancora stanno studiando sanno cosa li aspetta. Il dottor Montaldo, da coordinatore di un corso di medicina generale, ne ha già misurato la dispersione scolastica. «Il triennio finisce ad aprile 2025. All’inizio gli iscritti erano una ventina, ne sono rimasti nove».

