Medici di base, firmato l’accordo «Ma così moriremo in ambulatorio» 

Ma perché è successo? Perché la dottoressa Maddalena Carta, medico di famiglia a Dorgali con un carico enorme di pazienti, si è ritrovata senza neanche il tempo di riflettere sul proprio stato di salute e di correre ai ripari per un’allarmante condizione di stanchezza? Basta davvero buttare sopra di lei tutta la responsabilità della sua scelta di continuare a lavorare nonostante tutto?

I diritti negati

Il nodo vero di ciò che è successo sta esattamente qui, dentro un sistema che, avverte Stefano Sanna, dell’associazione Mèigos, Giovani medici della Sardegna, «proprio per l’inquadramento contrattuale, non consente al medico di famiglia la possibilità di fermarsi se prima non trova un collega, un sostituto, verso il quale dirottare i pazienti». Una condizione disumana, sottolinea, «perché viene negato un diritto, anche quello più elementare del ristoro psico-fisico, riconosciuto a qualsiasi altro lavoratore». Neanche il diritto al riposo, dunque, «mentre il carico di lavoro che si è raggiunto negli anni, mattoncino dopo mattoncino, non è più accettabile». Magari cambierà qualcosa, ora che – notizia di ieri pomeriggio – è stato firmato l’accordo integrativo regionale dei medici di medicina generale.

Nuove indennità

«Un risultato importante, atteso da quindici anni», ha spiegato l’assessore alla sanità Armando Bartolazzi, al tavolo assieme ai rappresentanti sindacali. «Un accordo che cambierà le condizioni di vita e di lavoro dei medici», ha assicurato, «dando una spinta fondamentale alla infrastrutturazione della medicina nel territorio». L’intesa riguarda interventi di organizzazione dell’assistenza (si parla di «istituzione e operatività del modello organizzativo delle Aft, le aggregazioni funzionali territoriali», cioè i gruppi di medici di medicina generale che fanno rete, che collaborano, in modo da «ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso») e soldi, varie indennità più quella «per le zone disagiate per carenza di assistenza», duemila euro al mese. Quanto alla remunerazione delle cure domiciliari, è spiegato nel comunicato, «i medici dovranno garantire che almeno il 10% dei propri pazienti idonei venga preso in carico nell’Adi (assistenza domiciliare, ndr ) nel 2025 e 2026».

L’obbligo per le Asl

L’assessore Bartolazzi ha puntualizzato che, «abbiamo inserito anche l’obbligatorietà per le Asl di sostituire i medici del ruolo unico che si assentano per malattia, maternità o infortunio. Questo provvedimento, in particolare, è stato da me fortemente voluto per dare un segnale concreto di vicinanza alla categoria dopo la tragica scomparsa della dottoressa Maddalena Carta». A trovarli però, i sostituti, visto che, a parità di lavoro, la retribuzione per gli incarichi provvisori è piuttosto bassa.

La fuga per sfinimento

E qui torniamo al punto, al nodo di ciò che è successo. Con un brutto presentimento: che l’accordo firmato non cambierà le condizioni di lavoro dei medici di base. E non servirà certo per attirare nuove leve, né per incentivare i giovani camici bianchi a trasferirsi nei paesi delle zone interne e disagiate. «Ciò che blocca i giovani colleghi», avvisa Stefano Sanna, «è il carico di lavoro, inconciliabile col resto della vita». Lui ne sa qualcosa. Sassarese, 39 anni, marito e papà, ha studiato per diventare medico di medicina generale («era la mia vocazione»). Ebbene, lo scorso maggio si è dimesso, ha lasciato l’ambulatorio di Li Punti, borgata di Sassari, 1.500 pazienti (più quelli che arrivano alla spicciolata), e ha deciso di fare il concorso per un’altra scuola di specializzazione.

Conclusioni amare

Tanti come lui si sono dimessi, mentre la professione è sempre meno ambita. «In Sardegna abbiamo centinaia di ambulatori chiusi, che verrebbero riaperti subito se soltanto ci fossero condizioni di lavoro più umane». Purtroppo, sottolinea, «col tempo la situazione è peggiorata perché i sindacati, invece di puntare alla riduzione del carico di lavoro, magari stabilendo il tetto dei 1.200 pazienti, hanno inseguito ulteriori voci di stipendio e indennità varie, con l’unico risultato vero di aggiungere ulteriori pesi e fatica per i medici. A noi, però, non serve essere i più ricchi del cimitero».

