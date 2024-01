Medici di base e pediatri: da Cagliari a Olbia, ora è vera emergenza  

«Per tutto dicembre la media è stata di oltre 50 pazienti al giorno, dal lunedì al venerdì. Adesso, abbiamo battuto ogni record: io ho finito martedì alle 9.30 il lavoro cominciato lunedì mattina e durato fino a sera, con cento persone da assistere, tra ambulatorio, visite a domicilio e risposte online», racconta Edoardo Depau, medico di famiglia, vicepresidente del sindacato Snami. «E sto a Cagliari, dove la situazione è tutto sommato buona. Ma le condizioni sono diventate pesanti, la burocrazia ci uccide, e mentre la parte pubblica ci chiede un impegno maggiore, ad esempio aumentando le cure domiciliari, dall’altro non dà incentivi sufficienti ad andare nelle zone disagiate e disagiatissime, mi risulta infatti che ancora, dopo un anno, non siano stati pagati i colleghi in Gallura, a Sassari e a Nuoro».

L’allarme

In questo periodo maledetto di influenza e Covid, l’emergenza è amplificata al massimo. Non bastano i medici di famiglia in servizio (ne mancano circa 500) e c’è carenza di pediatri in diverse zone dell’Isola. L’allarme lo lanciano ogni giorno i sindaci dei centri sguarniti, lo ribadiscono i pazienti che, ancora di più durante le feste, non sapevano a che santo votarsi, e i camici bianchi avvertono: così non possiamo andare avanti, non solo oggi si registrano gravi carenze, ma chi può anticipa la pensione.

La programmazione

«Purtroppo spesso le carenze sono dovute anche alla mancanza di una programmazione puntuale», spiega Osama Al Jamal (Federazione italiana pediatri). «Ci sono colleghi che devono andare in pensione, e la cosa si sa in anticipo, quindi basterebbe prendere in mano la situazione prima, ma mentre alcuni distretti lo fanno, altri aspettano che si arrivi al caos. Poi ci sono situazioni come quelle di alcuni paesi del Nuorese, con i pediatri che si spostano e non si sa con chi rimpiazzarli. Poi, ancora, ci sono zone dove le criticità nascono per i ritardi nell’assegnazione dei posti, come nell’ambito di Cagliari città, Quartu, Monastir, Decimomannu, in cui ci sono cinque posti vacanti: la delibera per l’assegnazione è del 17 novembre ma a oggi non c’è ancora la graduatoria definitiva. Significa che prima che tutto si risolva, rispettando i tempi tecnici, passeranno almeno tre mesi. Non solo, aspettando la nomina a Decimomannu, nel frattempo il 31 gennaio andrà in pensione la collega di Assemini, e questo creerà un ulteriore disagio. Stessa cosa accadrà a Cagliari. Insomma, bisogna programmare per tempo».

Il carico

Rosalba Piras, portavoce dell’Associazione dei medici di medicina generale, sottolinea che «se prima un paziente su cinque faceva visite in privato, adesso uno su due si rivolge a specialisti a pagamento, perché il pubblico non dà risposte in tempi congrui. L’emergenza aumenta, i medici di base, il primo avamposto a cui il cittadino si rivolge, non sono sufficienti, e quelli che ci sono non ce la fanno a reggere il carico, anche la nostra salute è a rischio. La soluzione è aumentare il numero di coloro che vengono formati, il 20% in più deciso finora non basta».

La graduatoria

Il segretario regionale della Fimmg Umberto Nevisco confida in un’importante novità approvata dalla Regione su richiesta del sindacato: «È stata pubblicata la graduatoria degli iscritti al corso di formazione, dal primo al terzo anno, e adesso aspettiamo, entro gennaio, il conferimento degli incarichi. Si tratta di sessanta professionisti, e stimiamo che almeno la metà accetti un incarico di medicina generale, anche nelle “periferie”. Prima i medici del corso non potevano partecipare, quindi si tratta di una novità importantissima, che potrebbe dare una boccata d’ossigeno a tante zone scoperte».

