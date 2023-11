Medici di base, è allarme rosso: ventimila sardi senza assistenza 

I conti non tornano. Nel risiko della sanità sarda mancano all’appello circa trecento medici, che si traducono in grosso modo 20mila sardi privi di assistenza primaria. Lo sanno bene i malati, che più volte sono scesi in piazza a rivendicare il loro diritto alle cure, i sindaci di tanti paesi - soprattutto dell’interno dell’Isola - dove intere comunità sono totalmente scoperte, e gli stessi professionisti, chiamati a dare risposte che evidentemente non sono sufficienti. «La situazione è drammatica e purtroppo sarà sempre peggio», annuncia Rosalba Melis, portavoce dell’Associazione di medici di medicina generale.

Numeri preoccupanti

Ci sono i numeri, sicuramente preoccupanti, e domanda e risposta che in fatto di bisogni essenziali evidentemente non combaciano. «Siamo sotto di circa un terzo dei medici che servirebbero per garantire assistenza in tutto il territorio, ciò significa che quelli attualmente in servizio si ritrovano a dover assistere anche 1900 pazienti. Una mole di lavoro umanamente insostenibile», protesta Melis dal suo studio di Barisardo. Che, giusto per fare un esempio concreto, tra due anni circa si unirà al lungo elenco dei paesi senza camici bianchi: «Destino già scritto, considerando l’età attuale dei professionisti in servizio». Ma altrove è anche peggio. Per capirci: se oggi un abitante di Urzulei dovesse aver bisogno di assistenza avrebbe tre opzioni. Potrebbe arrivare a Nuoro dopo aver percorso un’ora circa in macchina, raggiungere Lanusei in tre quarti d’ora, oppure optare per la guardia medica di Talana, mettendo in conto mezz’ora circa di tragitto e sperando sia il giorno giusto «perché non è sempre aperta».

A macchia di leopardo

La disperazione non è omogenea, si distribuisce sul territorio sardo a macchia di leopardo. Con le zone interne, e in particolare i Comuni dell’Ogliastra, Sulcis e Oristanese, dove le denunce ormai neanche si contano più. Nella lista nera ci sono, per citarne alcuni, Jerzu, Loceri, Cardedu, Villagrande, Arzana. A Ussasai e Seui, che forse erano i casi più eclatanti, è recentemente arrivata una dottoressa a tempo. Tra un anno i residenti saranno nuovamente senza medico. «Per quanto riguarda i medici di famiglia e le guardie mediche abbiamo attualmente un po’ meno di mille medici in attività per un fabbisogno che dovrebbe attestarsi sui 1300, 1400», spiega Umberto Nevisco, segretario della Fimmg.

Incarichi a tempo

«Per quanto riguarda i medici che svolgono attività oraria sul territorio, abbiamo 191 punti di guardia medica in tutta la Sardegna, con un numero di titolari attorno ai duecento medici, e altri 450 circa con incarichi trimestrali», sottolinea.

La stima dei posti vacanti

«Ciò significa che per saturare con titolari tutti i punti di guardia medica servirebbero circa 550 professionisti». Nevisco snocciola altri numeri, che tracciano un quadro preciso: «Il rapporto ottimale è di uno a mille, quindi la Sardegna, con circa un milione e mezzo di abitanti, avrebbe bisogno di mille e cinquecento medici. Considerando che ognuno può acquisire per massimale sino a 1500 pazienti diciamo che la necessità reale si abbassa a 1300 professionisti», precisa. «Il problema fondamentale è la distribuzione non omogenea, che inevitabilmente si ripercuote soprattutto nei piccoli paesi dispersi, dove l’emergenza si sente in modo forte».

Previsioni nere

La questione è decisamente aperta, e non sembra neanche di facile soluzione. «Che la realtà sia tragica è sotto gli occhi di tutti. La cosa peggiore è che è destinata a peggiorare», interviene Emilio Montaldo, presidente dell’Ordine dei medici di Cagliari e componente del comitato della Federazione nazionale. «La situazione era nota e conosciuta: la stessa Federazione nazionale degli Ordini, già quindici anni fa, aveva annunciato che tra il 2020-‘25 ci sarebbe stata una grande penuria di medici per quella che allora chiamarono gobba pensionistica. Ma di fatto nessuno è intervenuto per porre rimedio», osserva. «Il Covid ha ovviamente evidenziato in modo brutale la realtà. Oggi il problema di base è che mancano medici di medicina generale: alcuni partono all’estero perché le condizioni lavorative sono migliori, oppure trovano impiego nel privato e nel Nord Italia. Altri lavorano a gettone, perché in tre turni da dodici ore guadagnano quanto un ospedaliero strutturato». La soluzione? «Non ce l’ho».

RIPRODUZIONE RISERVATA