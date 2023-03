Medici di base-Doria, incontro a Tramatza 

Qualcosa hanno già ottenuto: la presenza della Regione. Alla nuova assemblea regionale organizzata per oggi dai medici di famiglia è prevista la presenza dell’assessore regionale della Sanità Carlo Doria. I camici bianchi, come già successo lo scorso 4 febbraio, parleranno di tutti i gravi problemi che colpiscono il loro settore. L’arrivo dell’esponente della Giunta Solinas, al centro congressi di Tramatza, è previsto verso le 16. I medici anche questa volta si presenteranno senza sigle sindacali al seguito.

L’assemblea sarà l’occasione per ufficializzare la neo-nata “Associazione di Medici di Medicina Generale – Sardegna”, idea lanciata durante la prima assemblea durante la quale erano emerse una serie di problematiche professionali. Le stesse che oggi verranno illustrate all’assessore Doria e che sono state messe nero su bianco anche in un documento. Da tempo si chiede di eliminare più burocrazia possibile per rimettere al centro della professione il paziente. Contestato anche l’aumento del massimale di assistiti da 1.500 a 1.800 pazienti per ogni medico di famiglia. E infine la mole di lavoro da espletare: certificati tra cui molti definiti «inutili» e i piani terapeutici di cui prima invece si occupavano solo gli specialisti.

