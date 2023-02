Medici di base, diritto garantito  

I paesi della Valle del Pardu e dell’entroterra hanno tutti copertura medica. Un quadro confortante rispetto anche solo a un mese fa quando Ussassai doveva fare i conti con la presenza del medico di famiglia una volta a settimana o addirittura ogni quindici giorni. Buone notizie rispetto a situazioni analoghe dove i problemi sono conclamati.

Il quadro

A Gairo, comune guidato dal sindaco Sergio Lorrai, sono operativi due medici di base. A Jerzu, amministrato dal primo cittadino Carlo Lai, la copertura è garantita dai medici Bonaria Serra e Idalmo Piras. Il dottor Michele Muntoni per alcuni giorni a settimana si reca anche a Osini, centro sotto la guida del sindaco Alfredo Cannas, e nel paese vicino di Ulassai sotto l’amministrazione del sindaco Giovanni Soru. Sempre a Ulassai presta servizio Giovanna Liori. A Tertenia guidato dal primo cittadino Giulio Murgia, sono tre i medici di base operativi: Rossina Boi, Idalmo Piras e Antonello Lai.

Ussassai

Negli anni scorsi a Ussassai il servizio era scoperto e la tensione alle stelle. Il 10 gennaio scorso ha preso servizio in paese Michele Muntoni. Per due giorni a settimana gli assistiti hanno una importante figura di riferimento. «L’ambiente è molto più sereno da un mese a questa parte – ha commentato il sindaco Chicco Usai – Certo, non è come avere il medico tutti i giorni ma è per noi una boccata d’ossigeno».