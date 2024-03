Medici di base, buone notizie 

Tre medici di base appena messi sotto contratto e due professioniste di 70 anni che hanno prolungato la loro missione per altri 24 mesi: la medicina di prossimità può respirare. Hanno siglato il contratto a tempo determinato con l’Asl Ogliastra Immacolata Lai, che presterà servizio ambulatoriale a Jerzu, Giacinto Staffa, per Villagrande e Villanova Strisaili, e Stefano Vacca, destinato a Cardedu. Non appena concluderanno il corso di borsisti, il contratto si convertirà a tempo indeterminato. Franca Doa e Rosella Pisano sono le professioniste che hanno rinnovato la convenzione con l’Asl per proseguire l’attività rispettivamente ad Arzana e a Ilbono. Attualmente i medici di base in Ogliastra sono 44, otto in meno rispetto alla pianta organica che ne prevede 52.

Ossigeno puro

Se il numero dei medici resta sottodimensionato, la situazione negli ambiti territoriali è meno caotica rispetto agli anni scorsi. «In effetti, rispetto ad altre aree geografiche della Sardegna, non desta particolari preoccupazioni», conferma Sandro Rubiu, direttore del Distretto sanitario di Tortolì che coordina la Medicina territoriale. Sono lontani i tempi in cui nei paesi stava diventando vietata anche la prescrizione di una semplice ricetta medica e la presenza dei camici bianchi era sempre più rara. Quarant’anni fa la medicina territoriale godeva di buona salute. Addirittura a fine anni Settanta scoppiò il fenomeno della pletora medica. Nessuno all’epoca si poneva il problema di dover coprire i turni negli ambulatori centrali e di periferia. Per ritornare a una condizione accettabile, in questi anni il Distretto ha lavorato a testa bassa in attesa dei venti di bonaccia. Anche Ussassai, centro periferico rimasto a lungo senza assistenza, ha trovato il suo punto di riferimento in Michele Muntoni, titolare a Ulassai che, che per tre giorni alla settimana apre l’ambulatorio.

Tetto sollevato

A Tortolì sono 8 i medici di base su un organico che ne prevede 11. «Ne mancano tre all’appello, ma con la soglia sollevata a 1.800 pazienti per ciascun medico, sulla cui legittimità si è espressa la Corte Costituzionale la situazione - puntualizza Rubiu - è senza dubbio più gestibile rispetto a qualche tempo fa».

