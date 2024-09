«Medici di base,  bisogna finanziare le zone disagiate»  

A Cagliari ci sono diversi medici di medicina generale che hanno posti liberi per accogliere altri pazienti, poi succede che già a pochi chilometri di distanza, e via via in moltissimi paesi della Sardegna, ci siano tantissimi centri scoperti, e di conseguenza migliaia di cittadini privi di assistenza di base.

Le trattative

«Bisogna trovare gli strumenti per incentivare realmente i giovani colleghi», avverte Umberto Nevisco, segretario regionale della Fimmg, che ieri, insieme con le altri sigle di categoria, ha partecipato a un incontro all’assessorato alla Sanità per definire il tanto atteso Accordo integrativo. «Le trattative proseguono, partendo dalla bozza sottoscritta con il precedente assessore, ma il punto che deve essere compreso è quello di agevolare l’inserimento di medici dove non ci sono, e questo può essere fatto definendo le aree disagiate per carenza, e non soltanto per condizioni oro-geografiche come accade oggi. Aumentare a 1.800 pazienti il massimale non risolve il problema, non bisogna finanziare il numero delle persone seguite o le ore, non ha senso nei piccoli paesi, bisogna “ripagare” il disagio, creare condizioni tali per cui diventi più conveniente andare fuori piuttosto che stare a Cagliari o nelle altre grandi città. Continuano a spendere una marea di soldi per gli Ascot, gli ambulatori straordinari di comunità territoriali, che rendono un servizio insufficiente, quando potrebbero investire quei fondi per le zone disagiate».

I numeri

I numeri sono drammatici. Il bilancio che emerge dall’ultimo bando sulle sedi vacanti racconta che dei 527 incarichi rimasti in gioco, gli specializzandi che hanno accettato l’incarico sono stati soltanto 47 (l’assegnazione è avvenuta il 16 settembre) e dunque 480 ambulatori sono rimasti sguarniti: 60 nell’Area vasta di Cagliari, 10 nel Sarrabus Gerrei, 20 nel Sarcidano, Barbagia di Seulo e Trexenta; 34 nel Sulcis; 63 nell’Oristanese; 66 nella Asl di Nuoro; 87 nel Sassarese; 53 in Gallura, e così via. Tirando le somme circa 450mila sardi sono del tutto scoperti o possono contare solo su sistemi-tampone, come gli Ascot o la continuità assistenziale. Ma anche qui ci sono seri problemi: gli Ascot in alcune zone sono a rischio chiusura perché le risorse delle Asl sono state rimodulate, e riguardo alla continuità assistenziale (le ex guardie mediche) a breve è attesa la pubblicazione del bando sui posti vacanti, e già tutti sanno – perché ultimamente accade sempre così – che sulle oltre 400 proposte in tutta l’Isola, moltissimi resteranno vuoti.

La mobilitazione

Mentre lunedì scorso sono scesi in piazza i lavoratori della sanità privata (anche a Cagliari hanno manifestato Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl) chiedendo prima di tutto un contratto unico uguale ai dipendenti del pubblico), e mercoledì a Roma c’è stata la protesta organizzata dall'Uap (Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata) insieme al Coordinamento intersindacale medicina specialistica di territorio (Cimest), anche i medici di medicina generale sono sul piede di guerra.

Silvestro Scotti, segretario della Fimmg, parla di «intollerabile situazione che attanaglia la medicina generale in tutto il Paese. Burocrazia, violenze e inaccettabili ritardi sul rinnovo contrattuale; insieme all'esigenza di avere chiarezza rispetto agli investimenti per il territorio nella legge di bilancio». È la premessa di uno stato di agitazione e poi di uno sciopero che durante il congresso nazionale di ottobre i medici di famiglia sono pronti a proclamare «se non saranno arrivate risposte».

E Filippo Anelli, presidente della Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo), chiede al Governo un tavolo urgente di confronto, «prima che la situazione diventi insostenibile». (cr. co.)

