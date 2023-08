Medici di base, arrivano i rinforzi 

I trombettieri non li hanno convocati, ma anche senza accompagnamento musicale i rinforzi arrivano lo stesso, per quanto riguarda la medicina di base, nel semideserto di camici bianchi causato a livello nazionale dal numero chiuso, troppo chiuso, nelle facoltà di Medicina delle Università italiane. Lunedì stappano lo spumante, nei propri ambulatori, tre nuovi medici di base e un pediatra di libera scelta, con i quali l’Asl ha firmato le convenzioni. E questo amplierà l’offerta per gli assistiti cagliaritani, portando a oltre undicimila la capacità di accogliere nuovi pazienti da parte dei medici di famiglia, e a quasi duemila l’accoglienza di nuovi assistiti per i pediatri di libera scelta. I tre medici di base che prenderanno servizio lunedì sono ossigeno per tremila pazienti orfani del precedente camice bianco andato in pensione: a inizio convenzione il massimale per ciascuno medico è di mille pazienti ciascuno, e solo dopo alcuni anni si innalza a 1.500.

L’offerta di base

Poi certo, chi ha ancora “posto” per nuovi pazienti (23 medici di base a oggi, 26 da lunedì) non garantisce un’offerta ai pazienti in tutti i quartieri, ma in quasi tutti sì. Resta il problema per chi vive in rioni dove i professionisti hanno giù raggiunto il massimale, quindi devono spostarsi. Accade anche per i pediatri di base, cinque dei quali hanno ancora capacità di accogliere pazienti e ai quali si aggiungerà un sesto a partire da lunedì (per altri 880 bimbi da assistere). Però non c’è la crisi di medici che colpisce non solo gli ospedali, ma anche tantissimi Comuni sardi che ovviamente non hanno la stessa capacità attrattiva di Cagliari, ed è anche per questo che il Capoluogo non conosce crisi.

Il direttore generale

«In città», conferma Marcello Tidore, direttore generale dell’Asl 8, «non abbiamo mai avuto carenza di medici di base né di pediatri di libera scelta. Casomai, possono essercene in alcuni quartieri e capita che i pazienti debbano spostarsi un po’ per andare dal loro medico, rispetto al passato». Ma ce ne sono 23 (24 da lunedì) che ancora hanno posto, e questo consente di non dover fare troppa strada, anche se per un anziano che non guida il problema c’è.

I numeri aggiornati

Da lunedì prossimo l’offerta di medici di base in città sarà di 102 professionisti, contro i 99 di oggi. Significa dare un medico a 11.046 pazienti che non ce l’hanno. Quella dei pediatri di libera scelta salirà a sei professionisti: ai cinque già disponibili, si aggiungerà lunedì il dottor Fabio Berti, per un totale di quasi duemila posti liberi (1978, per i pignoli). Con il calo demografico che non si arresta, ben difficilmente si vivrà un’emergenza pediatrica.

Le nomine dei medici

Tidore, il dg dell’Asl di Cagliari, assicura che «in tre giorni dal momento in cui si presenta la domanda si è negli elenchi dei medici e dei pediatri di base: un’attesa minima». E ricorda che ci sono tre modi, per essere inclusi nell’elenco degli assistiti di un professionista: «Il primo è presentarsi personalmente alla Cittadella della Salute in via Romagna», comincia ad elencare Tidore, «ma ci sono vie per ottenere lo stesso risultato senza recarsi fisicamente alla Cittadella: il sito web dell’Ares, cioè dell’Azienda regionale per la salute, o un semplice messaggio email: tre giorni dopo la scelta, si ha il medico o il pediatra di famiglia anche senza spostarsi da casa». Così, è possibile scegliere il medico per la famiglia e anche per i bimbi tra 26 professionisti per gli adulti e sei per i bimbi, ma è un privilegio di chi abita nei centri più importanti. Basta spostarsi di poche decine di chilometri e l’emergenza invade nuovamente le strade: il medico di base manca ancora in tanti Comuni in questa Sanità nazionale e regionale sempre più malata. E che, evidentemente, non trova medici neanche per sé.

