Medici di base, appello alla Regione e al Ministero 

Le carenze del servizio di assistenza sanitaria è arrivato in Aula. È stata accolta la richiesta del gruppo di minoranza “Uniti per crescere” per la convocazione di un Consiglio comunale sui problemi della sanità. Tanti i pazienti senza medico di famiglia e in prospettiva futura, con i prossimi pensionamenti, il timore tra i cittadini è forte. L’assemblea civica ha discusso e votato all’unanimità un documento con il quale si incaricano la Giunta e il sindaco per richiedere “alla direzione generale della Asl di Oristano, all’assessorato regionale e ai ministeri della Salute, dell’Università e della ricerca di adottare tutte le soluzioni organizzative e legislative per garantire la soluzione della grave carenza di medici di medicina generale». Nel documento si evidenzia il numero inadeguato di medici di medicina generale rispetto al turn over e l’incremento progressivo della popolazione anziana che necessita di un’assistenza territoriale efficace. A preoccupare inoltre è il fatto che sarebbero solo 5 i medici destinati prossimamente alla Asl di Oristano. Si è parlato anche della rimodulazione degli accessi alla facoltà di Medicina e dell’incremento delle borse di studio. Il capogruppo di maggioranza Renato Giovannetti ha sollecitato borse di studio non solo per le specializzazioni. «C’è gente che non si sta curando» ha sottolineato il consigliere di maggioranza Giuseppe Fadda. Più volte è stata sottolineata la necessità di dare la possibilità ai medici in pensione di riprendere ad esercitare. La capogruppo della minoranza Eugenia Usai ha espresso soddisfazione perché la proposta della minoranza è stata accolta. Il documento approvato adesso sarà inviato all’Anci e ai Comuni delle Unioni di Guilcier e Bargadu.

