Medici di base allo stremo, l’allarme della Cgil: «Serve un piano di assunzioni» 

«Non è accettabile che i medici di medicina generale siano sottoposti a orari di lavoro e condizioni lavorative incompatibili con le norme contrattuali, la legge, la vita stessa», dice il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante.

È un altro grido d’allarme dopo la tragedia della scomparsa di Maddalena Carta, la 38enne dottoressa di Dorgali. La sua storia è diventata un “caso” nazionale: lei, nonostante non si sentisse bene, non aveva voluto lasciare i suoi pazienti – stava seguendo non solo i suoi 1800, ma anche quelli di due suoi colleghi assenti per malattia – ed è morta dopo un ricovero d’urgenza venerdì scorso.

Sottolinea Durante: «Se una dottoressa viene stroncata da una giornata lavorativa evidentemente troppo lunga e stressante, è chiaro che è il sistema stesso ad essere malato e occorre porre immediatamente rimedio».

Per la Cgil quello che è successo deve portare a una riflessione da parte di tutti, a partire da chi, come i dirigenti delle aziende sanitarie e l’assessore alla Sanità, ha il compito di gestire e organizzare il servizio sanitario in Sardegna: «I carichi e gli orari di lavoro dei medici devono essere riportati a criteri di sostenibilità dal punto di vista fisico e umano».

Il protocollo sulla sanità in Sardegna che i sindacati confederali hanno firmato il 4 agosto con la presidente della Regione Alessandra Todde e l’assessore Bartolazzi ha, tra gli altri, questo obiettivo. «Serve un programma di nuove assunzioni con salari e incentivi adeguati per i medici di medicina generale, oltre a un programma di valorizzazione del lavoro degli operatori a tutti i livelli nella sanità pubblica», prosegue il segretario generale del sindacato, «la Cgil farà tutto ciò che sarà necessario per conseguire questi obiettivi».

Luciano Congiu, segretario regionale Smi (Sindacato medici italiani), avverte che «Maddalena Carta era rimasta l’unico punto di riferimento sanitario per migliaia di cittadini, in un contesto già segnato da gravi carenze di personale. Il suo sacrificio rappresenta, con realismo, l’insostenibile peso che oggi grava sui medici di famiglia, spesso costretti a scegliere tra la propria salute e il dovere professionale. Quella di Maddalena è una morte sul lavoro, inaccettabile in un Paese civile. Non possiamo limitarci al cordoglio: occorre che le istituzioni regionali e nazionali assumano immediatamente decisioni concrete per tutelare la salute dei medici e garantire il diritto all’assistenza dei cittadini».

Intanto, in una comunità profondamente segnata a lutto, ci si interroga su come verrà garantita l’assistenza sanitaria ai cittadini.

La Asl di Nuoro ha bandito un concorso urgente per un Ascot (Ambulatori straordinari di comunità territoriale), che ogni settimana garantisca 20 ore di attività a Dorgali e 20 nella frazione di Cala Gonone, una “pezza” necessaria ma non certo risolutiva, in un comune in emergenza, con 8.500 residenti, dove oggi l’assistenza è data da un altro Ascot (dove ci sono sempre lunghe file), da un medico di base, da una pediatra, da una dottoressa che per qualche se ttimana sostituisce la collega malata. L’altro medico di base, che ha avuto un incidente, dunque è impossibilitato ad aprire l’ambulatorio, cerca di intervenire scrivendo ricette dal letto.

