Medici di base, allarme rosso:  ne mancano 439, quasi uno su tre 

L’assessore ha proposto di modificare il rapporto ottimale medico/pazienti negli ambiti con più residenti (oltre all’aumento dei massimali), ma l’intesa non c’è stata perché due sigle su quattro non hanno voluto firmare. «Purtroppo, per il mancato raggiungimento dell’accordo con i sindacati, in questo bando non è stato possibile adottare il parametro di un medico ogni 1.200 abitanti per l’individuazione delle sedi carenti negli ambiti dei grandi centri urbani, dove oggi non si registrano difficoltà. Una soluzione che ci avrebbe consentito una razionalizzazione in grado di favorire le sedi periferiche più svantaggiate, in cui si fatica maggiormente a trovare medici disposti a ricoprire incarichi. Oggi nell’Isola contiamo 979 medici titolari di sede e oltre 430 sedi carenti».

«Oggi se vogliamo dare una risposta forte sul fronte dell’assistenza primaria è necessario cambiare le regole», sottolinea l’assessore alla Sanità Carlo Doria. «Decenni di mancata programmazione a livello nazionale hanno portato alla situazione attuale in cui, al netto dei pensionamenti, si registra un saldo negativo delle forze in campo. La Regione è intervenuta con risorse proprie per potenziare la capacità formativa delle scuole di specializzazione, ma per formare nuovi medici occorre tempo e, nell’immediato, servono soluzioni per rispondere alle emergenze».

In Sardegna mancano 439 medici di famiglia, tante sono le “sedi vacanti” nell’ultimo bando (per il 2022) pubblicato nei giorni scorsi. Ora la speranza è che tutti i posti vengano coperti, ma così non sarà, considerato che nel precedente avviso, le domande arrivate alla Regione erano state all’incirca la metà degli incarichi disponibili.

Le risposte

I parametri

Le novità

Prosegue Doria: «Ci sono comunque novità da guardare favorevolmente. Nell’ultima Milleproroghe approvata in Senato e che verrà blindata con la fiducia alla Camera, troviamo la possibilità per i medici di medicina generale di andare in pensione a 72 anni. Se nell’anno in corso dovessero restare in servizio i medici che nel 2023 compiono settant’anni, avremo dei numeri confortanti».

Ancora: «Un altro dato positivo riguarda il numero dei medici, complessivamente 180, oggi iscritti nei corsi di specializzazione della medicina generale tra Cagliari e Sassari e già in grado di ricoprire incarichi ciascuno per un massimo di mille pazienti. Il bando non risolverà tutte le criticità che oggi registriamo, ma confido che si possa comunque dare una risposta, almeno parziale, alle situazioni più emergenziali».

La Fimmg

Interviene il segretario regionale della Fimmg Umberto Nevisco (che non ha sottoscritto l’intesa): «Ben venga la pubblicazione immediata del bando sulle sedi carenti (190 nelle aree con oltre 16mila assistibili e 249 in quelle sotto i 16mila). Se avessimo apportato le modifiche che voleva l’assessore, i tempi si sarebbero allungati. Siamo stati accusati di non aver voluto dire sì all’accordo perché chiedevamo un beneficio economico: non è così. Noi sosteniamo che non si può cercare di distribuire i medici sul territori sulla base di calcoli matematici teorici. Bisogna vedere le situazioni locali, caso per caso, penso ad esempio a Carbonia, dove il sindaco si è lamentato del fatto che non ci siamo medici sufficienti: ora gliene spettano 11, ma essendo un ambito con oltre 16mila abitanti con i nuovi parametri il numero diminuirà».

Il concorso

Per dare risposte ai 2 milioni di italiani “scoperti”, tutti i segretari regionali Fimmg hanno chiesto agli assessorati alla Sanità di indire subito il concorso 2023/26. Spiega la segretaria nazionale Erika Schembri: «La pubblicazione del bando è in ritardo di oltre un anno. Data la carenza di medici non si può continuare a giustificare questa latenza, per cui abbiamo chiesto a tutte le Regioni di comunicare i fabbisogni necessari al Ministero. Così sarebbero disponibili quasi 3000 nuovi medici in formazione, pronti da subito ad assumere incarichi convenzionali durante il corso, come previsto dalla formazione lavoro».

