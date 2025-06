Medici di base al lavoro: «Per ora niente pensione, stiamo con i nostri malati» 

In una Barbagia-Mandrolisai che fronteggia vari disservizi sanitari, spiccano tre medici di base che continuano a lavorare, nonostante abbiano raggiunto l'età pensionabile. Obiettivo cardine: non lasciare sguarnito il territorio.

La scelta

È il caso di Giampiero Galitzia (71anni) operativo fra Belvì, Aritzo e Meana Sardo; Franca Soru (71), Tiana e Ovodda; e Paolo Pilia (70) fra i suo paese natale Tonara e Aritzo. Il loro è un impegno quotidiano per tutelare il diritto alla salute delle zone interne, dove a regnare sono i difficili collegamenti con gli ospedali di Sorgono e Nuoro e l’assenza di medici che favoriscano il turnover negli ambulatori. E se da un lato, la Regione è corsa al riparo con l’istituzione dei medici Ascot, sul fronte parallelo i medici di famiglia sostengono che il sevizio non basti a colmare le esigenze di una popolazione (specialmente anziana) che richiede continua assistenza. A non rassicurare i sanitari, nemmeno il recente Decreto legge approvato dal Senato, che estende la possibilità di restare in carica fino ai 73 anni.«Si tratta di una misura emergenziale – commenta Pilia – che non cambia il drammatico quadro che la Barbagia, insieme ad altri territori dell’Isola sta vivendo. Oltre alle carenze di organico c’è una forte crisi verso quello che non è un semplice lavoro, ma una vocazione che non conosce soste e ti porta a diventare parte della vita dei pazienti».

Giovani motivati

Per questo, aggiunge Pilia «è importante che le istituzioni uniscano le forze e studino misure per sensibilizzare i giovani studenti a scommettere sulla medicina di base. Servono incentivi affinché i giovani medici possano lavorare in un territorio oggi più periferico che mai». Sentimenti comuni al collega Giampiero Galitzia, da 36 anni punto di riferimento per le comunità aritzesi e belviesi: «Qui mi sento a casa – dice lo specialista originario di Turri – i pazienti sono parte del mio cuore e ciò che mi spinge a non abbandonare il camicie è proprio l’affetto che nutro per ognuno di loro. Tanti li ho visti crescere, ma la maggioranza sono anziani che hanno bisogno di un sopporto costante».

Galitzia definisce insufficiente il decreto legge del governo. «La scuola di specializzazione per la medicina di base va equiparata a livello economico e di preparazione alle altre, rendendo più attrattivo il nostro ambito». Franca Soru (71) di Ovodda spiega come «dal 2016 dopo il pensionamento di mio marito, Francesco Seche, gli impegni si sono moltiplicati e oltre a Tiana mi occupo anche del mio paese natale, dove c’è anche il sevizio Ascot. Cerco di fare il possibile per non lasciare soli i miei 1500 assistiti e chiunque mi contatti, ma non basta».

L’appello

Da qui soluzioni comuni con i colleghi Galitzia e Pilia: «Il decreto nazionale allarga solamente le maglie per darci la possibilità di continuare a lavorare, ma il vero problema è che mancano medici di base e si devono trovare delle soluzioni. Continuerò a fare la mia parte finché posso, ma si deve intervenire con degli strumenti che favoriscano l’arrivo nelle zone interne di nuovi colleghi».

