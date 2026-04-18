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19 aprile 2026 alle 00:24

Medici degli Ascot in campo: troppa burocrazia, servizi in difficoltà  

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I diciassette medici in pensione, rientrati nell’Azienda sanitaria per rinforzare gli Ascot della provincia, si sono costituiti in associazione. Segno evidente che i problemi non mancano: chi opera negli ambulatori straordinari di comunità avverte complessità diverse rispetto agli ambulatori in cui sempre hanno lavorato. A iniziare dalla necessità di disporre di strumenti e di un’organizzazione del lavoro specifica per il tipo di struttura che, nata per supplire temporaneamente alla carenza di medici di base, continua a dimostrarsi come l’unica possibilità in grado di dare un servizio a migliaia di cittadini rimasti senza assistenza di base.

I medici in pensione lamentano un carico di adempimenti burocratici eccessivi e inutili, l’utilizzo dei propri computer e l’acquisto a proprio spese del software necessario che invece dovrebbero essere forniti dall’Asl anche per un problema di efficienza legato alla raccolta dei dati. A coordinare l’associazione è stato chiamato Franco Dessì, specializzato in Pediatria e Puericultura, che per 43 anni è stato medico di base a Narbolia e per 10 anche a San vero Milis, e pediatra nei consultori di Cuglieri e Paulilatino. Dessì ha chiesto un incontro alla direttrice dell’Asl per illustrare i problemi e trovare una soluzione.

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